منظمة الوحدة النقابية الإفريقية تدين الجرائم الإسرائيلية بغزة وتدعم موقف مصر الرافض للتهجير

كتبت آية دعبس

تلقى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رسالة دعمٍ قوية من الأمانة العامة لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية (OATUU) التي تمثل ملايين العمال في القارة، أعلنت فيها رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري لسكان غزة، مؤيدةً الموقف المصري الثابت برفض استقبال أي لاجئين فلسطينيين خارج أرضهم.

حيث وجه أرزقى مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية فى رسالته، إدانةً صارخةً للجرائم الإسرائيلية في غزة، التي تحولت خلال 14 شهرًا إلى “ركامٍ بشري” تحت القصف الممنهج، كما هاجمت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، ووصفتها بأنها: خرقٌ سافر لسيادة الدول والشعوب، واستمرارٌ لمحاولات طمس الهوية الفلسطينية وتمهيد الطريق لاستيلاء الاحتلال على الأرض.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية في رسالتها أن المخطط الإسرائيلي-الأمريكي ليس إلا جزءًا من استراتيجية مُعلنة “لتصفية القضية الفلسطينية”، عبر تجريد الشعب من أرضه وتاريخه، مشيرةً إلى أن دعم واشنطن للاحتلال يُكرس انحيازًا دوليًا يخالف كل المواثيق الإنسانية.

وفى ذات السياق أشاد مزهود بموقف مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رفض بشكلٍ قاطعٍ استيعاب أي لاجئين فلسطينيين، وجددت الأمانة العامة لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية OATUU تأييدها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، معربةً عن إيمانها بأن “النضال النقابي جزءٌ لا يتجزأ من معركة التحرير”، ومشيدةً بصمود عمال غزة الذين “يحفرون بأظافرهم تحت الأنقاض لإنقاذ الحياة”.