مكتبة مصر العامة تختتم ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت مكتبة مصر العامة بالأقصر ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع والتراث لمكتبات مصر العامة بالصعيد في نسخته الأولى، على المسرح الرومانى بطريق الكباش، وذلك بمشاركة مكتبات مصر العامة( بالأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسيوط والمنيا)، حيث أقيم الملتقى تحت رعاية السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، وبحضور قيادات صندوق مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وقد شهد حفل الختام فقرات فنية وأدبية وفنون شعبية من التراث الثقافى لمحافظات الصعيد المشاركة في الملتقى، ثم قامت اللجنة المسؤولة عن اختيار المكتبة الفائزة بالمركز الأول ودرع التميز والإبداع وهي مكتبة مصر العامة بأسوان، كما فازت مكتبة الوادى الجديد بالمركز الثاني، وحضر ختام الملتقى عددا من القيادات الجامعية والتنفيذية والسياسية والحزبية والمجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية بالأقصر.

وخلال حفل الختام، قدم محمد حسانى مدير المكتبة، الشكر والتقدير للفائزين ولجميع المكتبات لمشاركتهم المتميزة والفعالة فى ملتقى الأقصر الأول، وتقديم التهنئة للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وكل عام وأنتم بخير.

حضر حفل الختام الدكتور حماده العمارى عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالغفار وجدى مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، وعضو لجنة حفظ التراث الثقافي بمحافظة الأقصر، والدكتور فكرى حسن أستاذ التراث والحضارة المصرية القديمة ووكيل لجنة حفظ التراث الثقافي بمحافظة الأقصر، وحسين القباحي مدير بيت الشعر وعضو لجنة حفظ التراث الثقافي بمحافظة الأقصر، والدكتورة رضا عطا الله عضو هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة الأقصر ومدير التواصل المجتمعي وعضو لجنة حفظ التراث الثقافى بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد بدر مدير معبد الأقصر، ومحمود العديسى مدير إدارة الوعى الأثرى، والدكتور أحمد إسماعيل نائب رئيس مؤسسة مصر المستقبل للتنمية والتراث والإبتكار، وقيادات مبادرة ظواهر المجتمعية.



حفل ختام ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع



ختام ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع