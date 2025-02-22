محافظ كفر الشيخ يكرم "قنعان ندا" لفوزه بالمركز الأول ببطولة العالم للقوة البدنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرّم اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، البطل قنعان أحمد ندا، 37 عامًا، من أبناء محافظة كفرالشيخ، وذلك لحصوله على المركز الأول على مستوى العالم للمرة الثانية في بطولة القوة البدنية، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب.

وهنأ محافظ كفرالشيخ، "قنعان" لفوزه بـ 3 ميداليات ذهبية في 3 ألعاب مختلفة داخل المسابقة، فى البطولة أقيمت في منطقة الأهرامات، والتي شهدت مشاركة 630 لاعبًا ولاعبة من 23 دولة، "أستراليا، الجزائر، إيرلندا، كازاخستان، قيرغستان، روسيا، السعودية، سوريا، بريطانيا، تركيا، فرنسا، الهند، نيجيريا، اليمن، العراق، لبنان، صربيا، أوكرانيا، المجر، المغرب، فلسطين، بجانب مصر البلد المستضيف".

حصل" قنعان" على بطولة الجمهورية عدة مرات، منذ مشاركته برياضة رفع الأثقال فى عام 1998، وتمكن من خوض العديد من البطولات المحلية في رياضة رفع الأثقال، وحصل على العديد من الألقاب.

كما حصل قنعان على بطولة المملكة العربية السعودية للقوة البدنية في عام 2017، وبعدها عاد إلى مصر ليخوض عددًا من المسابقات والبطولات، وتمكن من الحصول على بطولة الجمهورية أكثر من 19 مرة، بالإضافة إلى فوزه ببطولة العرب في عام 2020 التي أقيمت في مدينة الإسكندرية بمشاركة العديد من الدول العربية، كما شارك في بطولة كأس العالم للقوة البدنية، التي استضافتها مدينة الغردقة في الفترة من 7 إلى 12 مارس 2023.



تكريم المحافظ لقنعان ندا



تهنئة المحافظ لقنعان ندا بطل العالم