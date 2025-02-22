محافظ الجيزة: مشروع الديسمى يوفر 256 وحدة سكنية حضارية لمتضررى السيول بالصف

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمى لتسكين 256 أسرة من متضررى السيول بمركز ومدينة الصف بوحدات سكنية حضارية تكفل لهم سبل العيش والحياة الكريمة، وذلك قبيل افتتاحها.

وخلال الجولة، أشار محافظ الجيزة إلى أن مشروع إسكان الديسمى يعد إحدى ثمار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والذى روعى خلال تنفيذه توفير كافة متطلبات السكان.

وأكد المحافظ، أن المشروع يتماشى مع طبيعة حياة المواطنين من أهالى قرى الصف، حيث يتوفر به 256 وحدة سكنية حضارية و256 حظيرة مقسمين ( للمواشي ) لتجمعين سكنيين كل منها مكون من 16 عقار و 16 حوش يضم كل عقار 8 وحدات سكنية بجوار كل منها حوش يضم 8 حظائر للمواشى بمعدل حظيرة لكل وحدة سكنية وذلك نظرًا لاعتماد العديد من السكان على الزراعة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يضم نقطة شرطة ومدرسة وموقف وسوق حضارى ومركز شباب ومحطة معالجة صرف وخزان مياه، تم تصميمها لتحقيق الاكتفاء الذاتى لجميع الأسر المقرر نقل إقامتها وتوفير مختلف إحتياجاتها الإدارية واللوجيستية لضمان تحقيق أقصى إستفادة للمواطنين من مرافق المشروع.

وكلف المحافظ، نائب المحافظ باتخاذ مايلزم من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة لتجهيز التجمع السكنى بالديسمى ورفع مستوى الوجهة الحضرية له تمهيدًا للافتتاح.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الصف بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل للحفاظ على مستوى النظافة بالتجمع السكنى ومختلف المرافق وتجريد الطرق وطلاء البلدورات وأعمدة الإنارة وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة الصف، ومسئولى شركات المرافق والمديريات والأجهزة.



محافظ الجيزة يتفقد مشروع إسكان الديسمي