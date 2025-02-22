محافظ الجيزة: لجان رقابية للمرور على معارض أهلا رمضان للتأكد من جودة السلع

كتبت – مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إقبال وتوافد المواطنين على معرض أهلًا رمضان بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، والذي تم افتتاحه منذ أيام بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن معرض أهلًا رمضان بحى العمرانية، والذي يضم حوالي 100 باكية سلعية بمشاركة 60 عارض، يأتى ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن المعرض يعد واحدًا من ضمن 28 معرضًا تم افتتاحهم لتغطية كافة قطاعات المحافظة.

وتابع المحافظ، توافد المواطنين على معارض أهلًا رمضان بكافة قطاعات المحافظة، مشددًا على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فورى.

وأكد المحافظ، تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للمرور على معارض أهلًا رمضان للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.