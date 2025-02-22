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لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مواصفات امتحان الرياضيات البحتة لغات

السبت، 22 فبراير 2025 10:58 ص
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مواصفات امتحان الرياضيات البحتة لغات طلبة الثانوية العامة
كتب ـ محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النموذج الاسترشادى لامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلبة الثانوية العامة 2025، لغات، حيث يمكن للطلاب التعرف على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها من خلال الدخول على الرابط التالى: https://content.moe.gov.eg/qa

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة تتضمن 20 سؤالا ما بين اختيار من متعدد ومقالى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن الوزارة عن إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.

 

 







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