قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم.. بالأسماء

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم السبت، والتي تشمل 151 أسيرا من ذوي المؤبدات؛ و454 من أسرى غزة، الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

كما ضمن أسماء الأسرى المفرج عنهم اليوم، صحفيون وهم: خضر عبد العال، بهاء الدين الغول، محمد قاعود حمزة رضوان".

أسماء المفرج عنهم.

خالد الرائد كمال سالم ديب

محمد جميل زكي بنا

احمد عبد الفتاح احمد شملخ

احمد عمر عامر ابو منيع

ابراهيم جمال محمد نحال

هاشم هشام هاشم اسليم

احمد رامز نجيب حرب

فضل احمد فضل خالدي

محمد ناصر حسن اشرم

محمد سعيد رشاد عسلي

اسماعيل عصام محمود عبد الرازق

تامر ديب محمد نبهان

محمد خالد عيسى عودة

أحمد صلاح فلاح دحدوح

إبراهيم رائد حامد أبو عيطة

كمال يوسف علي القرعة

يحيى ديب عبد العزيز داعور

احمد أيمن محمود احمد

محمد اسماعيل موسى ابو دان

محمود نهيل محمود مهنا

محمد يحيى حسين قنوع

علاء جمال ابراهيم سويسي

محمد عمر رمضان ابو سمرة

مؤمن عودة إبراهيم درويش

زكريا فهيم حسن دحنون

عنان محمد خضر سلمان

احمد جهاد محمد عبد النبي

ناهض عبد محمود ابو قمر

مهدي عبد الله عبد الرحيم سحويل

توفيق تيسير عاشور لبد

بهاء الدين حسين محمود الغول

اشرف احمد خالد ابو عبد الله

محمد محمد عبد المجيد فياض

يوسف حسنات جودت عبد ربه

ابراهيم محمد محمد الكحلوت

مالك رفعت سليم سعدة

محمد سمير محمد الزعانين

باسل ناصر محمد ورش اغا

طلال عبد الهادي محمود المجدلاوي

يوسف يعقوب محمود الكحلوت

عمر غازي عبد القادر نصار

مهند فايز محمد السلك

احمد عادل صبحي خليفة

محمد نزار زهدي شحتو

غازي محمد محمود المدهون

محمد أسعد عايش الصوص

سامح رفيق حسن المدهون

علاء خليل حسين المشهراوي

ياسر محمد محمود منصور

حمزة أكرم محمد رضوان

حاتم عبد الناصر نمر وادي

اياد سالم متولي حافي

محمد سميح يوسف ابو هربيد

علي أيمن علي عليان

بلال فضل محمد ابو ناصر

سعيد جهاد حسين زويدي

محمد ابراهيم محمد البياري

يوسف اياد يوسف رجب

محمد سعيد ابراهيم ابو عمشة

محمد يوسف محمد بحري

محمد مازن عمر قوقا

شادي سعيد محمد ابو ناجي

عبد الله محمد مصطفى سكيك

صابر رزق محمد المصري

حمزة فضل عبد الله حمودة

خالد مدحت يوسف بدي

مؤمن منير حسن فتوح

محمد محمود محمد فاروق بورنو

محمد علي حسن بنات

عبد القادر جبارة محمد الأسطل

محمد عماد محمد سلطان

منير محمد محمد الناعوق

احمد صلاح فريح المصري

حامد حسن عبد الله عثامنة

داود محمود احمد ادجم

محمد عبد الله عبد الرحيم سحويل

كرم صبري محمود ابو العون

محمود غازي محمد حروبي

إيهاب سمير حمدان حج أحمد

زياد حسني يحيى أبو سمرة

مجدي زهير حسن ابو العمرين

علاء محمد حسين بياري

يوسف محمد علي جمعة

عوني بكر محمد صالحي

محمد سعيد رمضان ناعوق

محمد عز الدين محمد أبو الحسنا

محمد فايق رمضان ناعوق

مسعد عامر عبد الرحمن عايش

عمر عبد الحي ديب أبو مهدي

مؤمن إبراهيم رمضان خضر

رائد خليل محمد دربيل

اشرف فدل عبد السلام مرتجى

سعيد أيمن سعيد طيب

محمد إبراهيم حسين مبحوح

ثابت مرزوق مسلم ابو خاطر

عمر محمد عز الدين أبو الحسنا

محمد ايهاب زكي ابو وطفة

رمضان نبيل محمد ناعوق

محمد يونس سلمان قريناوي

وائل جمال محمد عزام

احمد سامح حنفي ابو الطرابيش

باسم يوسف عنتر فالوجي

هشام حسن حسين صرصور

أنس ناصر سليمان حشان

محمد سعيد حسن كولاب

إبراهيم سليمان داود غوطي

ابراهيم محمد ربيع هنية

مجاهد محمد محمود عرفات

نضال محمد عبد عكاوي

محمد سليمان عبد الهادي أبو دراز

أسامة محمد عبد الكريم أبو مصطفى

حاتم سليمان علي شواف

ناجي رياض محمود عصفور

خليل ناصر خليل أبو رجيلة

انس محمد رضا مدني

محمد إبراهيم سلمان أبو جامع

محمد احمد حسين بريم

صبري حاتم صبري قدرة

عبد الله أيمن عطية منصور

مرزوق ثابت مرزوق أبو حاطر

ماهر عصام فهمي وشاح

سليمان زهير محمد عفش

محمد عبد اللطيف محمد أبو دراز

عبد الله حمادة عبد قديح

باسم محمد إبراهيم طومان

محمد سامي محمد أبو عقل

وديع احمد وديع اغا

عبد الرؤوف لطفي محمد ناقة

محمد ياسر محمد أبو صلاح

أحمد عدنان حسين محيمر

رجاء عطوة سليمان أبو عليان

أحمد سليمان إبراهيم أبو عنزة

محمد ناهد يوسف سيخ

محمد طارق محمد بطريحي

مازن توفيق حسن اسليم

عبد الرحيم يوسف محمد أبو سلمية

أشرف يوسف إبراهيم فزع

محمد أحمد سليم نباهين

ضياء ماهر تيسير مونية

عز الدين محمد إبراهيم أبو شعير

أنس منير يونس أبو غنيمة

محمد مازن سالم خضري

سليمان خليل سليمان حمادة

أحمد يوسف إبراهيم لبد

احمد سعيد احمد لبد

بلال يوسف خليل جماري

محمود رأفت خليل سرحي

ايمن فايز محمود مليحة

رائد كامل عبد الله ياسين

أحمد أيمن فايز مليحة

أياد عبد المعطي مردي سعودي

عبد الله محمود ناهد عجور

حازم صلاح سالم أبو شربي

مؤمن حازم صلاح أبو شربي

لؤي بدر إبراهيم طوطح

أحمد حسن محمد مدهون

يوسف حسن يوسف دوحان

راني احمد صالح عدلوني

احمد نزمي صبح حمدان

حلمي ديب حلمي سقا

حمزة رشاد رزق عودة

ناصر يوسف وليد دغمة

رامي أحمد عبد العزيز أبو زبيدة

أحمد عبد العزيز سعيد سقا

اياد محمد نبيل ادريس ابو زيادة

محمد جمعة أحمد أبو جاموس

بكر عمر صابر أبو عمشة

جلال جهاد محمد دبابش

عبد الرحمن سعيد إبراهيم حمدان

محمد حسان عبد العزيز نصار

نورالدين اسماعيل سعيد مقداد

محمد علي إبراهيم قداس

مؤمن نايف موسى موسى

نبيه محمد نبيه غازي

محمد علاء فائق الحلو

محمد المهدي خالد عادل أبو عاصي

فراس محمد شويدح

بلال حماد عرار أبو شباب

محمد سالم علي عرفات

سامح محمد مساعد ابو الفيتة

خالد حسني أحمد أبو لبن

يوسف سامي ابراهيم حنونة

محمد نافز خليل قاعود

خضر بكر خليل عبد العال

فادي محمد عبد الرحمن سرحان

نصر عطية حسن عياد

نضال حسين رشدي نحالة

محمود عبد الرحمن عبد الرحيم نصار

رائد جمال موسى أبو عودة

ياسر محمد إبراهيم حلو

وائل احمد محمد حرب

أشرف أحمد جبر أبو هاني

حسني ناصر حسني أبو دقن

أحمد عماد الدين يوسف أبو سالم

حمزة وجيه حسن نجار

موسى ناصر إبراهيم سبع

احمد جهاد اسماعيل رضوان

تامر محمد مرزوق سلمان

شادي رمزي محمد أحمد

رامي عبد الغفار أحمد شلبي

منير أنور حسن شوربجي

محمود فخري محمود صالحه

اسماعيل جبر حسن ابو زعيتر

محمد يونس عطية سالم

مصطفى خضر محمود مسعود

عبد الله نبيل محمد قطاطي

تيسير احمد علي علوان

خالد رمزي محمد فياض

محمود سامي محمود زقوت

ابراهيم محمد شعبان نبهان

محمود خليل حسن مقيد

حمزة محمد يوسف لبد

أسامة محمد أحمد خطيب

موسى جمال محمد أبو ركبة

سعيد سمير سعيد شبير

هشام حسن عبد القادر حمدان

غازي عبد القادر حسين نصار

جمال دياب أحمد شامي

محمد عبد العزيز عبد الرحمن شكيان

خليل موسى عيسى سيلاوي

محمود عبد الرحمن دياب أشقر

زياد عبد الرحمن شاكر حميد

شعبان عبد اللطيف إبراهيم شمالي

بشير شحدة عبد الرازق أبو حاطر

جمعة عبد القادر شاكر صالح

محمد حسين محمد صاهر

هيثم جمال أحمد بلوي

محمد ناصر احمد سماعنه

حاتم غازي محمد أبو سيسي

رمزي معين سعيد عبد النبي

رأفت عبد الشافي عبد المحسن حمودة

محمد عوني مسعود أهل

عبد الله محمد محمود حسان

عمار اسماعيل يوسف غندور

فادي عواد خليل غفن

هشام ماجد هشام دهمان

إياد محمد أحمد عفانة

خالد عيد طاها شقورة

رامي محمد فهد أبو صفية

سعيد حميس عبد المعطي زقوت

محمد عبد الباسط محمد دبس

ضياء إبراهيم شعبان مليحة

محمد عبد الكريم العبد أبو سيف

احمد محمود عبد العزيز زقوت

محمد ماجد حسين جرباوي

معين محمد حرب موسى

زياد عبدالهادي عبدالهادي اشقر

كامل عبد شاكر حميد

رائد عبد الوهاب عبد الرحمن شيخ

نبيل محمد حرب موسى

عماد الدين خالد كامل فورة

علاء الدين محمود عبد الحليم احمد

محمد سليم إسماعيل تتري

فؤاد رشاد عبد الله أبو القمصان

أشرف عبد الرحيم عبد الله أبو مهادي

نضال إبراهيم عبد الله كحلوت

عبد الله محمد عبد الله أبو مهادي

مطيع محمد إبراهيم شرافي

محمد منيع محمد أبو شيحة

محمد عدنان محمد أبو حدير

اشرف اسعد عبد الكريم سلمان

محمود احمد محمود ابوالمعزه

يوسف نبيل يوسف رجب

محمد عاطف جودت سلمان

محمود سهيل أحمد أبو عاشور

وسيم محمد علي قداس

محمد عاطف محمود أبو علبة

عبد الله عماد موسه دحنون

يوسف جهاد محمد بحري

داوود ناهد عبد الهادي أبو ندى

محمد حسين أحمد رحال

عمر حسن محمد كيلاني

نايل إبراهيم محمد ديب عبد الدايم

هايل جودت عبد سلمان

نافز صلاح صبحي أبو غراد

غسان جمعة محمود ورش اغا

فايق سالم احمد ابو ستة

محمود محمد سليم رجب

سامي رزق شعبان جبن

محمد مصطفى عبد الحميد قشقش

صحر مصطفى إسماعيل شافعي

حسين محمد محمود أبو دان

رائد محمد محمود مسعود

ياسر محمد عطية يوسف منيراوي

حسام بسام صالح طافش

أحمد عبد الهادي فؤاد أبو كلوب

مهند جهاد بلال صالحة

نبيل عبد الحميد محمد مبحوح

بركة محمد محمد عواد

رأفت سليم عاشور سعده

خالد أحمد فهمي دريني

زياد فايز إبراهيم أبو الجديان

يوسف اسماعيل عبدالوهاب بلبيسي

أسامة محمد علي خطيب

فارس عبد الرحمن رجب أبو وردة

محمد علي الدين محمد طناني

محمد أسامة عمر حويلة

مصطفى فريد محمد عبد الدايم

عبدالمنعم عبدالكريم مطر شرافي

علي عارف محمود أبو سيف

ياسر عبد الله محمد وشاح

محمد حسين علي سالم

أسامة روحي حسن شبراوي

محمود إبراهيم حسن لبد

حمدي أحمد محمد سلي

عبد القادر احمد عيسى اعبيد

محسن فايز فارس شريف

حسام عبد الحميد المنسي مبحوح

سليم عواد سليم مدهون

محمود عصام عبد اللطيف صالح

محمد عماد محمود عابد

محمد سميح محمد ابو غليلة

وليد غالب سعيد أبو الفحم

زاهر عدنان خليل شمعه

وسام سعيد عبد الرحمن زقوت

حازم موسى حسن ريان

عبد الرحمن محمود عبد الجنى أبو الجبين

امجد محمود عبد الجنى ابو الجبين

اكرم توفيق سعيد ابو عسكر

زياد محمد سليم رجب

مدحت اسماعيل محمد موسى

عبد الله هاني حسني نجار

علي حسن عبد الهادي حويلة

محمد بلال سرحان صالحة

جابر محمد يونس جاد الله

وائل أشرف شوقي وشاح

سراج مهدي محمد إسماعيل

إياد نافز فايق حروات

حسن سليمان عبد الحميد صلاح

ايمن فريد رجب اشقر

عطية عامر عطيه ابوعيده

محمد مصطفى حميس جابر

علاء خليل حسن الأغا

عبد الرحمن عبد الله عارف الظاهر

محمد سامي عيد عوكل

مصطفى زهير عبد الجليل عبد العال

خضر ممدوح خضر عشي

نصر احمد داهر بلوي

فايز علي ابراهيم عابد

نور الدين محمود يوسف مسمح

عبد الحي حسين عمر فار

عبد الحي يونس عطية سالم

مروان سعدات سليمان روك

محمد منير محمد سالم

ساهر خالد عبد الرحمن مبحوح

محمد ماهر زهدي أبو مطر

علاء أحمد عبد الفتاح يحيى

عبد الكريم كمال حسن ابو ندى

ميسرة محمد اسماعيل سعادة

موسى عبد الفتاح أحمد عودة

يوسف عبد الهادي عبد العزيز شعبان

محمود حسين شحادة أبو عليوة

باسل يحيى محمد سعد الدين مرنك

سعد الدين معين حسن مدهون

أنس خالد إبراهيم مسلم

عبد الله رمضان أحمد خضر

سهيل إبراهيم عبد الرازق مجدلاوي

رياض سمير حسن أشقر

رامي رمضان العبد مقيد

محمود جمال عطية بنات

محمد يوسف ابراهيم جبن

عماد خالد اسماعيل هنا

سعيد محمد سعيد مصري

علي حسن حميس حمدونة

محمد إسماعيل محمد المصري

موسى سعيد موسى دحنون

صبحي يوسف أحمد فيري

علاء يوسف قاسم طعيمة

فادي جهاد فايق محسن

اياد محمد شعبان العبد حسن

عبد الهادي صابر محمد حواجري

علي سليم علي أبو حجر

محمد رائد محمد نيرب

عدي دياب سمير مصري

طارق نور الدين مديس ابوعوكل

محمد جمال مصطفى صالحة

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حسونة

معتصم علاء محمد مصري

عبدالمنعم صلاح ديب ريان

محمد أيمن محمود صالح

محمد معين سليم كحلوت

علاء رائد مصطفى صالحة

محمود عبد العاطي محمود الجبن

بلال محمد عبدالله كيلاني

إياد أنور عطوة شيخ

نضال يوسف حسين جبن

رائد حسين عبد الهادي حسنين

يوسف محمود حامد منسي

ساري عبد اللطيف محمد هنداوي

ممدوح فضل محمد دواس

علي محمد عبد الرحمن علي

محمد اسماعيل محمود بسيوني

بسام فريد جمعة رديع

احمد سامي العبد مطر

محمود احمد نوفل حسين علي

ماجد محمود عقل عبد الرحمن

عماد فضل محمد حامد

محمد عبد العزيز شعبان سرساوي

أحمد رباح أحمد مهنا

مصطفى فارس مصطفى صبح

رفيق إبراهيم علي عبسي

أحمد معين فارس جابر

محمد رامي سلمان أبو سحلول

مسعود سليم مسعود أبو راس

علي نهاد موسى نباهين

محمد موسى رمضان أبو عميرة

عصام جريس صلاح مقادمة

رمضان أحمد حسن أحمد

محمد ماهر سلامة العبيد

محمد محمد علي غفن

محمد نوري فهمي طنبورة

تامر عدنان عبد أبو جياب

رامز شحدة أحمد مدهون

سمير رفيق عبدالله رديع

نضال جهاد إسماعيل أبو قمر

وسام جبر عبد المجيد أبو عودة

ناجي عزات حسن ابو جلهوم

عبد الله كمال محمد عجرمي

محمد احمد محمد زعانين

محمود زياد محمد عليوة

المنتصر بالله محمد حسن سعد

حسين محمد إبراهيم سلمان

عبد الله أحمد جمعة حسب الله

وليد أحمد يوسف منيراوي

علاء محمود رمضان حله

فارس خالد فارس صالح

جابر ديب محمد شعراوي

عبد العزيز محمد عبد العزيز زويدي

وائل عمر موسى موسى

لؤي محمد زعانين

عدنان نصر عبد عبد الدايم

عبد الرحمن محمود يوسف دياب

سامي جهاد صالح جبن

قمر سعيد صالح طالب

إسماعيل محمد يحيى أبو الجديان

يحيى سعيد عبد الرحمن سحويل

طارق خليل يوسف لبد

عرفة زياد محمد مصري

محمد منير عيد زعرب

عبد الرحمن عايش محمد أبو سحلول

ياسر محمود عبد العزيز جبور

محمد عارف ياسين محمود شرف

رامي خليل محمد حلبي

احمد حسام محارب ابو حبل

ابراهيم صابر بشير عاشور

وتشمل جولة السبت من تبادل الأسرى والمحتجزين، 600 أسير فلسطيني، منهم 445 من معتقلي قطاع غزة خلال الحرب، و51 من ذوي أحكام المؤبد، و59 من الأحكام العالية، و 47 أسيراً من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية من محرري صفقة شاليط الذين جرى إعادة اعتقالهم، وحكم عليهم استكمال فترة محكوميتهم.

وستشهد الصفقة المرتقبة، الإفراج عن عدد من قادة كتائب "القسام" الكبار في الضفة الغربية، أبرزهم، عبد الناصر عيسى، وعثمان بلال، وعمار الزبن، الذين سيجري إبعادهم إلى خارج البلاد.

كما ستشهد الصفقة الإفراج عن أقدم الأسرى الفلسطينيين، وهم نائل البرغوثي الذي أمضى 45 عاماً في الأسر، وعلاء البازيان، الذي أمضى 42 عاماً في الأسر، وسامر المحروم، المسجون لأكثر من 38 عاماً، والذين سيجري إبعادهم أيضا إلى خارج البلاد.