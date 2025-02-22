طرح الأسماك بتخفيضات 30٪؜ وكيلو البلطي بـ60 جنيهًا بنادى الزراعيين بالدقى

كتبت أسماء نصار

‫افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، اليوم، معرضين للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان ضمن سلسلة معارض أهلًا رمضان للسلع والمنتجات الغذائية لهذا العام ، وذلك بنادى الزراعيين في الدقي، ومركز البحوث الزراعية بالجيزة، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل دعم الأمن الغذائي المستدام للمواطنين ومحاربة الغلاء ، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة مواصلة تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين ، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

صرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن المعرض يتضمن السلع التى يحتاجها البيت المصري من منتجات الهيئات التابعة للوزارة ، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص ، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذًا متحركًا تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذا ثابتا بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها بأسعار مناسبة.



وبدوره ، أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجهود وزارة الزراعة وحرص السيد الوزير على المساهمة بكافة المعارض والمبادرات الهادفة لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق ، مشيرًا إلى أن افتتاحات الوزارة ترفع من عدد المعارض المتاحة لمواطني المحافظة ، والتى يبلغ عددها 30 معرضًا ، مما يزيد من انتشار المعارض جغرافيًا لتغطي كافة القطاعات ، وتمكن كافة المواطنين من الإستفادة بخدماتها.



من جانبه ، أوضح اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن إقامة مثل هذه المعارض يسهم على نحو كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة احتياجات الشهر الكريم من سلع أساسية ولحوم وأسماك ومختلف المستلزمات والمنتجات ، وطرحها بأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع ، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية ، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ؛ للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.



وأشار فرحات إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يسعى جاهدًا نحو توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة ، ومحاربة غلاء الأسعار والتصدي لجشع التجار ، من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة لضمان توافر أسماك بأسعار تناسب الجميع ، بما يتماشى مع مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء ، ولفت إلى أن الجهاز كان قد قام بطرح كميات من أسماك المائدة سواء أسماك البلطي أو الطوباره أو البوري بدرجاتهم المختلفة ، والتي تم إنتاجها من المزارع والمفرخات السمكية التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية ، موضحًا أن الجهاز يمتلك مزارع سمكية عديدة منها برسيق والمنزلة والزاوية ، فضلًا عن عدد من المفرخات السمكية منتشرة على مستوى الجمهورية مثل المنزلة ، وصفط خالد ، وصان الحجر وأسيوط وسوهاج وبني سويف وغيرهم ، وأضاف أن المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز شهدت وفرة في الإنتاج السمكي بفضل جهود العاملين بها وحرصهم على إنتاج أسماك ذات جودة عالية.



وأثنى المدير التنفيذي على تنظيم جناح جهاز حماية وتنمية البحيرات الذي يشارك في المعرض هذا العام ، مشيدًا بما يطرحه الجهاز من أسماك مختلفة تتمتع بجودة عالية وبأسعار مناسبة على النحو الذي يلبي احتياجات وأذواق المستهلكين . وقد شهد جناح الجهاز في المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين ، كما لقيت الأسماك المطروحة استحسان لما تتمتع به من جودة تتناسب مع السعر.



تجدر الإشارة إلى أن افتتاح هذا المعرض يتزامن مع توالي افتتاحات معارض أهلًا رمضان بالمحافظات ، والتي تجاوزت 120 معرضًا حتى الآن ، بجانب السلاسل التجارية الكبيرة ، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع ، والتي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بجميع قطاعات الجمهورية بأسعار مناسبة ، كما أن نسبة التخفيضات على المنتجات تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ % ، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.