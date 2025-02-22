صور الأقمار الصناعية.. طقس شتوى بامتياز وأمطار بهذه المناطق

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شتوى بامتياز، حيث تسود أجواء باردة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

ويشهد اليوم السبت 22 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.