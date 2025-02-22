شهر الفرحة.. أسرة فى قنا تزين جدران منازلها برسومات رمضان استعدادا للشهر الكريم

قنا صابر سعيد

الفرحة تجمعهم وبركات الشهر الكريم تحاوطهم قبل حلوله بأيام، فهنا جنوب محافظة قنا وبالتحديد في نقادة، قررت تلك الأسرة أن تخلد احتفالات شهر رمضان لأطول فترة ممكنة فقررت أن تزين جدران عدد من منازلها برسومات لشخصيات كرتونية بالخارج وداخل المنازل أيضا بخامات بسيطة ورسومات يتعاون فيها الجميع.

فنجد الأب بجانب الابن ومعهم الزوجة والأقارب يتشاركون الرسومات، فتبدأ الزوجة التي تهوى الرسم في تخطيط الرسومات الكرتونية ويشاركها باقي الأسرة في التلوين والتزيين للحوائط التي تحولت إلى أشكال مختلفة ذات منظر بديع، ولم تكتف الأسرة برسم جدران الخارج فقط بل رسمت داخل لمنازل أيضا بدلا من شراء لاصق لشخصيات كرتونية.

وقال أشرف ياسين، إن المبادرة مبادرة ذاتية قررت الأسرة أن تقوم بها قبل شهر رمضان المبارك وهي المرة الأولي التي تنفذ فيها رسومات تعبر عن شهر رمضان، فبدأت الأسرة في شراء مستلزمات الألوان وتلوين الحوائط بخلفية بيضاء وزرقاء فاتحة لكي تتناسب مع الرسم.

وأوضح ياسين، أن العمل جميع كل أفراد الأسرة الصغير منهم والكبير وتبادل الأدوار فيما بينهم، فمنهم من يقول بالرسم ومنهم من يلون الجدران ويساعد من يعمل، لافتا أن الفكرة جمعت الأسرة وكذلك الجيران لمشاهدة الأعمال في جو يسوده الحب والمودة لاستقبال شهر رمضان.

وأشار أحمد علي، من أفراد الأسرة، إلى أن الرسومات تعبر عن شخصيات كرتونية منها بكار وبوجي وطمطم ودياسطي ورسوم لمسجد وشخصيات أخرى، وساهمت زوجته في الرسم لهوايتها وحبها للرسم رغم تخرجها من كلية التجارة، كما ستستمر الأسرة في التزيين لاستقبال الشهر الكريم وعدد كبير من الأسر بدأت في تلوين ورسم الجدران.



أثناء-أعمال-الرسومات-



رسوم-على-جدار-المنزل-



منزل-يحول-الجدران-لرسومات-رمضان-بقنا



أحد-الأطفال-يلون-رسمة-