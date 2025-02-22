سفارة البحرين بالقاهرة تحتفى باليوم الرياضى بالمملكة

إيمان حنا

نظمت سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، عددا من الأنشطة والألعاب الرياضية المتنوعة بمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين، حيث شهدت الفعاليات مشاركة الدبلوماسيين وموظفي السفارة والملحقيتين العسكرية والثقافية، وتضمنت إقامة دوري لكرة القدم، ورياضة المشي، وتمارين رياضية. وفق بيان للسفارة.



ومن جانبها، أكدت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين، أن تخصيص اليوم الرياضي لمملكة البحرين يعكس مدى رعاية واهتمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبمتابعة الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بالنشاط الرياضي، لإدماج الأفراد وتكريس طاقاتهم في النشاطات الرياضية.



وأعربت السفيرة فوزية زينل عن امتنانها للدور الكبير الذي يقوم به الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، لغرس قيمة الرياضة وتعزيزها كثقافة صحية لدى جميع أبناء المملكة.