سعر بيض المائدة بمعرض أهلًا رمضان بمركز البحوث الزراعية بالدقى .. التفاصيل

كتبت – بتول عصام

يتيح معرض "أهلًا رمضان"، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، كافة السلع والمنتجات الغذائية، واللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، وذلك بنادى الزراعيين في الدقى.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال افتتاحه، انه يتم طرح المنتجات بتخفيضات مساهمة من وزارة الزراعة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى معظم الأحياء بالمحافظات.

وجاء سعر بيض المائدة 150 جنيهًا، بمعرض أهلًا رمضان بمركز البحوث الزراعية، كما تضمن المعرض جميع احتياجات البيت المصري، لتلبية احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

يذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قد افتتح صباح اليوم اليوم السبت، معرض أهلًا رمضان التابع للوزارة بمركز البحوث الزراعية، بالجيزة، لتخفيف العبء على المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .