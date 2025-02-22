رئيس هيئة الدواء يستعرض توطين أدوية الأورام ومستقبل المستحضرات الحيوية المشابهة

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً رفيع المستوى من شركة ساندوز العالمية برئاسة الدكتور جنكيز زعيم (رئيس قطاع META بشركة ساندوز العالمية)، وذلك بحضور الدكتورة أمانى جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور سامح الباجورى (رئيس شركة ساندوز مصر)، والدكتورة عُلا صادق (رئيسة قسم الشؤون التنظيمية ومديرة المكتب العلمي).

جاء اللقاء فى إطار تعزيز التعاون الاستراتيجى بين هيئة الدواء المصرية وساندوز العالمية فى قطاع المستحضرات الطبية، كما أعلنت شركة ساندوز مصر عن تقديم رئيس القطاع الجديد، وذلك خلال اجتماع جمع بين قيادات الشركة وقيادات هيئة الدواء المصرية.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل توسيع وجود ساندوز فى السوق المصري، مع التركيز على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن النقاط الاستراتيجية، مثل توطين أدوية الأورام، ومستقبل المستحضرات الحيوية المشابهة، إلى جانب استعراض أبرز الفرص والتحديات فى القطاع.

كما تم استعراض الرؤية العامة للتعاون بين هيئة الدواء المصرية وساندوز مصر، بهدف دعم الابتكار وتعزيز وصول المرضى إلى العلاجات المتقدمة، بما يسهم فى تطوير المنظومة الصحية المصرية وتحقيق الأمن الدوائي.

من جانبه، رحب د. على الغمراوى بوفد الشركة ورئيس القطاع الجديد، وأشاد بقوة العلاقات بين الطرفين، وسعى هيئة الدواء المصرية إلى تعميق العلاقات مع ساندوز مصر، وتهيئة المناخ لمزيد من التدفقات الاستثمارية للشركة داخل مصر، والعمل على توطين المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة وخاصة مستحضرات الأورام.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة فى تطور البنية الرقمية لهيئة الدواء المصرية، وأن ما تشهده الهيئة حاليا من تطور على المستوى الرقابى يعزز من فرص الاستثمار، وأن الهيئة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لدعم عمل شركاء الصناعة داخل النظام الدوائى المصري، وبما يحقق أهداف الدولة المصرية فى تحقيق سياسات التوطين والتصدير للخارج.

يأتى هذا التعاون فى إطار التزام ساندوز بدعم القطاع الصحى فى مصر، والمساهمة فى تعزيز قدرات التصنيع المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية الحيوية والأساسية.