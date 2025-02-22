رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية فى أسوان بزيارة المعالم التاريخية

كتب محمد الأحمدى

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته الرعوية في محافظة أسوان بزيارة عدد من المعالم السياحية والتاريخية البارزة، وذلك في ختام سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تضمنت لقاءه بمحافظ أسوان، إلى جانب مشاركته في احتفالية مرور 125 عامًا على تأسيس مستشفى أسوان الجيرمانية، أحد الصروح الطبية الرائدة في المحافظة.

وخلال زيارته، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن فخره واعتزازه بالحضارة المصرية العريقة، مؤكدًا "أن معابد أسوان الأثرية تجسد عبقرية المصري القديم وإبداعه عبر العصور". وقال: "على ضفاف النيل، صاغ المصري القديم أسس التقدم التي ألهمت العالم، وشيّد صروحًا لا تزال شاهدة على عبقريته الفريدة."

وزار الدكتور القس أندريه زكي السد العالي، أحد أعظم المشروعات القومية في القرن العشرين، مشيدًا بهذا الإنجاز الوطني الذي يعكس قوة الإرادة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات.

وفي القرية النوبية، أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بالثقافة النوبية، التي تُعد جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية المتنوعة، قائلًا: "النوبة ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي روح متجذرة في أعماق التاريخ المصري".

كما أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية برؤية الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، قائلًا: "ما نشهده اليوم من نهضة تنموية في مختلف القطاعات يؤكد أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو المستقبل، هذه الدولة العريقة، التي أنجبت أعظم الحضارات، تمتلك اليوم من الكفاءة والقدرات ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في البناء والتطوير."

يُذكر أن الدكتور القس أندريه زكي التقى، خلال زيارته لأسوان، باللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، وذلك خلال الاحتفال بمرور 125 عامًا على خدمة المؤسسة الإنجيلية الجيرمانية في أسوان، حيث أشاد المحافظ بالدور التاريخي والروحي الذي قامت به الطائفة الإنجيلية في خدمة المجتمع الأسواني وتعزيز قيم المحبة والتعايش.