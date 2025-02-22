خريطة وقائمة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أرجاء الأقصر × 20 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

تعتبر محافظة الأقصر من أهم الوجهات السياحية فى مصر والعالم، حيث تضم العديد من المعالم الأثرية التى تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم مما يجعلها واحدة من أكثر الأماكن جذباً للاستثمار فى مصر، والتى تساهم فى تنمية الاقتصاد المحلى وتوفير فرص العمل، حيث يوجد العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة على موقع الهيئة العامة للاستثمار والصادر لها قرارات جمهورية ضمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم الاستثمار فى الأقصر وجميع محافظات الصعيد.

ويرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء، أبرز الفرص الاستثمارية فى الأقصر، والتى تشمل مختلف المجالات، وهى كما يلي:-

1. فرصة استثمارية لإقامة منطقة سكنية تجارية خدمية متكاملة بمدينة الشمس

2. تتميز الفرصة بمزايا نسبية وتنافسية لقربها من مطار الأقصر الدولى ومدينة طيبة الجديدة

3. فرصة إنشاء مرسم الأقصر الثقافى الدولى بمركز القرنة لاستكمال الأنشطة الثقافية والفنية

4. تتميز الفرصة بمزايا نسبية وتنافسية قربها من أثار البر الغربى وكذلك قربها من معابد الأقصر والكرنك ونهر النيل والكورنيش السياحى الجديد

5. فرصة استثمارية لاستغلال فندق تراثى ( وكالة الجداوى بإسنا) فى قلب مدينة إسنا بجوار معبد خنوم

6. تشمل الفرص إقامة عدة مشروعات بمدينة الشمس لنادى وأكاديمية رياضية

7. تشمل الفرص إقامة مشروعات تعليم اعدادى وثانوى رياضى بمدينة الشمس

8. تضم الفرص إقامة وإنشاء محلات تجارية وألعاب ترفيهية بمدينة الشمس

9. تتميز الفرصة بمزايا نسبية وتنافسية لقربها من مطار الأقصر الدولى ومدينة طيبة الجديدة

10. فرصة إنشاء مجمع تعليمى متكامل إنشاء يصلح للأغراض التعليمية والسكنية بمركز ومدينة أرمنت

11. فرصة استثمارية رائدة لتطوير وتشغيل مدارس فنية متميزة بمركز إسنا للتخصصات الفنية المختلفة ( تركيبات كهربية – تشكيل ولحام معادن – تشغيل المعادن)

12. فرصة استثمارية رائدة لتطوير وتشغيل مدارس فنية متميزة بمركز القرنة للتخصصات الفنية المختلفة

13. فرصة إقامة مشروعات زراعية حرفية بمركز البياضية ( قرية الحبيل ) بالأقصر

14. تتيح الأقصر فرص الاستثمار فى قطاعات السياحة مثل ( السياحة الثقافية المستدامة – السياحة البيئية)

15. توجد بالأقصر فرص سياحية عبر إنشاء الفنادق والشركات السياحية من الفرص الواعدة فى المحافظة

16. تتيح محافظة الأقصر فرص ودعم للاستثمار فى قطاع الزراعة شرق وغرب المحافظة

17. يمكن بالأقصر الاستثمار فى مجالات تجفيف الحاصلات الزراعية ( الخضار، الفاكهة)

18. تتيح المحافظة استغلال العديد من الأراضى الصحراوية للاستصلاح الزراعى وزيادة المحاصيل الزراعية

19. توفر المحافظة فرصة إنشاء مزارع سمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

20. تفتح محافظة الأقصر أبوابها للاستثمار فى مجالات الصناعة مثل صناعة المواد الغذائية وصناعة مواد ومستلزمات البناء وصناعة الأثاث والصناعات الهندسية.