خدمات يقدمها مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة

الدقهلية – سارة الباز

تعد جامعة المنصورة واحدة من أفضل 5 جامعات في خدمة ذوي الإعاقة وذلك من خلال مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدم العديد من الخدمات، من بينها: أكاديمية، حقوقية، اجتماعية، أنشطة ثقافية.. الخ؛ نقدم تفاصيلها عبر سطور اليوم السابع المقبلة.

خدمات الطلاب بمركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

يقدم مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الخدمات: الأكاديمية، حقوقية، اجتماعية، أنشطة ثقافية .. الخ، وذلك لتحقيق الآتي:

• ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم بصورة كاملة دون تمييز، وعلى قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين وفق المعايير القانونية الدولية والوطنية.

• ضمان الدمج الاجتماعى وعدم اتباع سياسة العزل، أو التهميش لأى فرد معاق.

• تحسين واقع الخدمات المقدمة لهم، ومساعدتهم على الانتشار الدولى كعنصر بشرى قادر على الانتاج.

• إلغاء العقبات والحواجز التى تعيق قدرة وصول المعاقين للبيئة المحيطة بهم.

• تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة حتى يتمكن من بلوغ المستوى الوظيفى الأمثل على الصعيد البدنى، والذهنى، والنفسى، والاجتماعى.

• إعدادهم مهنياً من أجل الحصول على فرص عمل أفضل مع المساعدة على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

• العمل على محو الأمية التعليمية، والثقافية لذوى الإعاقة داخل وخارج الجامعة.

• تدريب ذوى الإعاقة على أساليب التواصل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

• توفير فرص للطلاب من ذوى الإعاقة للاشترك فى أنشطة اجتماعية، ورحلات علمية، وترفيهية داخل الجمهورية.

• توفير فرص للطلاب من ذوى الإعاقة، وأنشطة فنية متنوعة تشمل الفن التشكيلي، والنقد المسرحي، ومسابقات الشعر، ومجلات الحائط، والقصة القصيرة، والأعمال الخشبية.. الخ.

خدمات أسر الطلاب من ذوى الإعاقة وذويهم

يقدم المركز خدمات لتخفيف العبء النفسى عن كاهل هذه أسر الطلاب ذوي الإعاقة، وذويهم، وتحقيق آمالهم فى أولادهم، ويتم ذلك من خلال ما يلى:

- توفير استشارات أسرية للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم وذويهم.

- ورش عمل عن كيفية تقديم خدمات الرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة .

- توفير متطوعين من الطلاب العاديين لمساعدة أسر الاشخاص ذوى الإعاقة فى المهام الأكاديمية الموكلة إليهم.

- ورش عمل لأسر الاشخاص ذوى الإعاقة تساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة هؤلاء الأشخاص من الناحية النفسية والمجتمعية.

- مساعدة هذه الأسر على إعادة التأهيل النفسى والمجتمعى وخاصة نوعية الأسر التى ترفض الطفل المعاق.

الخدمات التعليمية و الوسائل المساعدة والإتاحات المختلفة للطلاب ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة

تهتم جامعة المنصورة بتوفير الوسائل التعليمية المناسبة لطلابها من ذوى الاحتياجات الخاصة مثل: طباعة الكتب بطريقه برايل، أو نسخ سيدهات مسموعة للطلبة المكفوفين، وتقوم الكلية المعنية بقبول الطالب من ذوى الإعاقة في كليات: الآداب، والحقوق، والتجارة بإرشاد الطالب بالأقسام التي تتوافق مع ميولهم، وحالتهم الصحية، ومجموعهم، والمساعدة في استخراج البطاقة الصحية لهم، وملىء الاستمارات، التى تساعد في صرف الأجهزة التعويضية، والتواصل مع صندوق التكافل، والتضامن الاجتماعي .

كما اهتمت أيضا بتعليم الطالب طريقة الكتابة والقراءة بالبرايل من خلال ورش عمل ينظمها مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعة، والتي تم إنشائها عام 2019 ، ويحتوي على مكتبة تتضمن كتب، ودوريات بطريقة برايل، وكتب مسموعة، ويحتوي على قاعات مزودة ب 35 جهاز حاسب آلي مجهز للإعاقات، كما يوجد 2 طابعة برايل، و 12 هيدفون، و إنترنت، و 2 جهاز كاست، ومساطر، وأقلام للمكفوفين .

كما يقوم المركز بتنظيم مجموعة من الدورات التعليمية، والتوعوية؛ للتوعية عن الإعاقة، وطرق التعامل مع الطالب من ذوى الإعاقة لكل من طلاب، وموظفي، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى إعفاء الكثير من الطلاب المستحقين من المصروفات الدراسية للدراسات العليا، وكذلك مصروفات المدن الجامعية، وتذليل جميع العقبات التى تواجه الطالب.

الإرشاد النفسي

تهدف عملية الإرشاد النفسي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الآتي :

- تحسين الظروف البيئية التي يعيش فيها المعاق عن طريق الوالدين.

- مساعدة الوالدين للنظر للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعاقة بصورة موضوعية بقدر الإمكان.

- مساعدة الوالدين على فهم ماهو محتمل أن يكون من سلوك الشخص من فئة الإحتياجات الخاصة مستقبلا ً.

- مساعدة الوالدين على التعلم والتعرف على الأساليب التي تساعدهم على التكيف والتأقلم مع الشخص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- مساعدة كافة أفراد الأسرة بما فيهم الإخوة على الفهم بأن الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لديه نفس الاحتياجات التي لديهم مثل: الاحتياجات الجسدية، والجنسية، والترفيهية، والتربوية.

- مساعدة الوالدين التعلم والتعرف على كافة المصادر المتوفرة في المجتمع.

- مساعدة الوالدين بالإستمرارية في التعقب، أو إقتفاء أثر التحسن الشخص من ذوي الإحتياجات الخاصة نحو الأهداف العامة، والأهداف الفرعية، التي يجب وضعها من أجل تأسيس جهد الحوار المشترك مابين المرشد والوالدين .

- إعادة التأهيل Rehaabititiation ، والدفاع الاجتماعي Advocacy عنهم في التعليم والتأهيل والدمج في المجتمع.

خطة العمل المستقبيلة

1. تصميم ووضع مقاييس محددة لاختيار السادة أعضاء هيئة التدريس المطلوب مشاركتهم فى العملية الأكاديمية والبحثية المستهدفة.

2. وضع خطط مناسبة للتوعية بالإعاقة وإعادة التأهيل للشخص المعاق وذويه.

3. إنشاء وحدة لمتابعة الخريجين من ذوى الإعاقة له أهداف معتمدة وموثقة ومعلنة.

4. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالطلاب من ذوى الإعاقة للمساعدة فى التوظيف فى المؤسسات المناسبة لحالة الإعاقة.

5. تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس للتوعية بالإعاقة، وضرورة الدمج للاشخاص ذوي الإعاقة بشكل سوي.

6. إنشاء وحدة داخل مركز خدمات جامعة المنصورة لذوى الإعاقة لإنتاج المقررات الدراسية المناسبة لكل إعاقة.

7. التدريب على طرق التدريس لذوي الإعاقات، والتى تختلف باختلاف نوع الإعاقة .

8. تصميم طرق تقييم الطلاب ذوى الإعاقة لا بد أن تختلف عن الطلاب العاديين نظراً لطبيعة الإعاقة.

9. إلغاء العقبات والحواجز التى تعيق قدرة وصول المعاقين للبيئة المحيطة بهم.

10. تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة حتى يتمكن من بلوغ المستوى الوظيفى الأمثل على الصعيد البدنى، والذهنى، والنفسى، والاجتماعى.