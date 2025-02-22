خبير: مصر تقود الزخم العربى فى مواجهة مخططات التهجير

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن كل ما يصدر عن الإدارة الأمريكية نوعا من المراوغات والتلاعب بالألفاظ، لأنه فى لحظة ما كان الحديث منصبا حول فكرة التهجير القسرى، بدليل استمرار العدوان 15 شهرا، وهناك تلاعب بالأمور فى قوله إن الخيار متاح لأهالى غزة.

وأضاف حسن سلامة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الغزيون اختاروا بالفعل الصمود والتمسك بأرضهم ومصر تقود الزخم العربى فى مواجهة مخططات التهجير، ووضعت الخطوط الحمراء منذ اللحظة الأولى.

وأوضح حسن سلامة أن مشهد عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال بقطاع غزة يؤكد تمسكهم بالركام وبأرضهم ودولتهم المحتلة، ومصر تدعم هذا الاتجاه بصورة واضحة، مؤكدا أن اللقاء التشاورى الذى تم عقده فى الرياض يشير إلى أن هناك توافقا عربيا حول بلورة رؤية بديلة عن الرؤية الأمريكية الرامية إلى تهجير سكان القطاع لمصلحة الاستيطان الإسرائيلى.