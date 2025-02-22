حملة لرفع كفاءة الحدائق العامة بحى شرق المنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

كلف المهندس جمال السعيد، مدير حدائق حى شرق المنصورة بالعمل المستمر على مدار اليوم لرفع كفاءة، وتطوير حدائق نطاق الحي؛ للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بنطاق الحى، حيث تمت زراعة 70 شتلة من نباتات الزينة بشارع الجمهورية أمام قصر ثقافة المنصورة، ورى الأحواض بشارع الجيش، والقيام بأعمال نظافة حديقة صباح الخير يا مصر.

وأكد محمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة على استمرار متابعته الشخصية يوميا؛ لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع، والميادين بنطاق الحى ومتابعة النشاط اليومى المستمر، ومتابعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق الحى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ومحمد أمين، رئيس حى شرق المنصورة لأعمال رفع كفاءة، وتطوير حدائق نطاق الحي؛ للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق، وتحسين البيئة المحيطة لإرضاء المواطنين.



جانب من حملة حي شرق المنصورة



أعمال نظافة حديقة صباح الخير يا مصر



جانب من الحملة.