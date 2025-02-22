حالة الطقس فى شمال سيناء.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوسطة

العريش - محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء أجواءً شتوية باردة وغير مستقرة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع سقوط أمطار متوسطة على عدد من مدن المحافظة، ما أدى إلى تراكم المياه في بعض الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

وتسببت الأحوال الجوية في بطء حركة السير، حيث التزم السائقون الحذر الشديد خشية وقوع حوادث، خاصة مع وجود تجمعات مائية في العديد من المناطق.

من جانبه، وجّه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، برفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، مؤكداً على جاهزية غرف العمليات ومجالس المدن لمتابعة تطورات الحالة الجوية وسرعة التعامل مع أي طارئ.

كما تواصل فرق الطوارئ بمختلف مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي جهودها في سحب مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، أعيد أمس فتح ميناء العريش البحري بعد إغلاقه لساعات بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد تحسن نسبي في الطقس وهدوء سرعة الرياح، ما سمح باستئناف الحركة الملاحية.

وتواصل الجهات المختصة متابعة تطورات الطقس، مع دعوات للمواطنين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة.