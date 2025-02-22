اليوم السابع
Ads
السبت، 22 فبراير 2025 04:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حالة الطقس فى شمال سيناء.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوسطة

السبت، 22 فبراير 2025 03:05 م
حالة الطقس فى شمال سيناء.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوسطة أمطار شمال سيناء
العريش - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة شمال سيناء أجواءً شتوية باردة وغير مستقرة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع سقوط أمطار متوسطة على عدد من مدن المحافظة، ما أدى إلى تراكم المياه في بعض الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

وتسببت الأحوال الجوية في بطء حركة السير، حيث التزم السائقون الحذر الشديد خشية وقوع حوادث، خاصة مع وجود تجمعات مائية في العديد من المناطق.

من جانبه، وجّه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، برفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، مؤكداً على جاهزية غرف العمليات ومجالس المدن لمتابعة تطورات الحالة الجوية وسرعة التعامل مع أي طارئ.

كما تواصل فرق الطوارئ بمختلف مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي جهودها في سحب مياه الأمطار من الشوارع والطرق الرئيسية لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، أعيد أمس فتح ميناء العريش البحري بعد إغلاقه لساعات بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد تحسن نسبي في الطقس وهدوء سرعة الرياح، ما سمح باستئناف الحركة الملاحية.

وتواصل الجهات المختصة متابعة تطورات الطقس، مع دعوات للمواطنين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة.







مشاركة

شمال سيناء

الأحوال الجوية

انخفاض درجات الحرارة

أمطار متوسطة

حركة المرور

تجمعات مائية

مجالس المدن

شركة مياه الشرب

سحب مياه الأمطار

ميناء العريش

الطوارئ

السلامة المرورية






الرجوع الى أعلى الصفحة