جيش الاحتلال يعلن تسلم إسرائيليين بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تسلم 2 من الأسرى المفرج عنهم من قبل الفصائل الفلسطينية، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن "أبراهام منجيستو وتال شوهام وصلا إلى نقطة الاستيعاب الأولية في منطقة تطويق غزة".

وتسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين اثنين مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: تال شوهام وأفيرا منجيستو"، من مدينة رفح الفلسطينية، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.