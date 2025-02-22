جيش الاحتلال يعتزم الدفع بدبابات فى معارك الضفة للمرة الأولى منذ عام 2000

محمد جمال

قالت القناة 14 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتزم الدفع بدبابات فى معارك الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عملية السور الواقي عام 2000.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضفة الغربية والتصريحات والمواقف العدائية التي أدلى بها، دعما وتشجيعا للاستيطان.

وأعربت الوزارة عن إدانتها بأشد العبارات "الاقتحام الاستفزازي الذي قام به نتنياهو ووزير جيشه لمخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة".

وقال بيان للوزارة إن ذلك يتم في ظل تهجير سكان مخيم طولكرم بالقوة، وإجبار أكثر من 40 ألفا من سكان مخيمات شمال الضفة على النزوح منها بقوة السلاح تحت حجج وذرائع واهية.

واعتبرت الوزارة هذا الاقتحام "إمعانا إسرائيليا في العدوان على الشعب الفلسطينى، وامتدادا لجرائم قتل المدنيين وهدم منازلهم وفرض النزوح القسري عليهم وتهجيرهم".

وترى الوزارة "أن سياسة الاحتلال التي تعتمد الحلول العسكرية للصراع تزيد من التوترات وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها، وتؤكد أنه لا بديل للحلول السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

واعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين بينهم معتقلون سابقون من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.