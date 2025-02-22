جامعة القاهرة تحتفل باليوم الثقافى اليابانى بحضور سفير اليابان

كتب - محمد صبحى

نظمت جامعة القاهرة فعالية "اليوم الثقافي الياباني"، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبحضور السفير إيواي فوميو سفير اليابان بمصر وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالسفارة اليابانية، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لينا علي منسق برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف أقسام اللغة اليابانية من جامعات القاهرة، وعين شمس، والأزهر، وحلوان، والأهرام الكندية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكُبري بالجامعة.

وشهدت الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعكس التراث والثقافة اليابانية، بما في ذلك عروض فنية شملت الموسيقى والغناء والرقص التقليدي والشعر، كما تضمنت الفعالية عرض لأنشطة برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية وعروض ترفيهية ومسابقات للتعليق الصوتي وللمعلومات العامة (الكانجي).

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق حرص جامعة القاهرة على تعزيز الروابط الأكاديمية والثقافية مع المؤسسات اليابانية، لافتا إلى العلاقات الوطيدة مع الجامعات اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية"جايكا"، ومشيرا إلى أن اليوم الثقافي الياباني ليس مجرد احتفال تنظمه الجامعة، بل هو تجسيد للصداقة العميقة بين مصر واليابان، وايمانا واقتناعا بأن التبادل الثقافي هو مفتاح لتعزيز الشراكات والفهم المتبادل.

من جانبه، أبدى السفير الياباني أيواي فوميو سعادته بمتابعة الاهتمام الكبير من الطلاب المصريين للثقافة اليابانية، مشيرا إلى أن الفرص متاحة أمام هؤلاء الطلاب للدراسة في اليابان من خلال برامج المنح والتبادل الثقافي.

ومن جهتها، قالت الدكتورة لينا علي، إن فعالية "اليوم الثقافي الياباني" هدفها مد جسور التبادل العلمي والثقافي، وبما يتفق مع استراتيجية الجامعة القائمة على تعزيز التعليم القائم على التميز والتعاون الدولي، مشيرة إلى مساهمة برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية في تخريج مترجمين متميزين لديهم القدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، ولديهم دراية بالثقافة اليابانية.

واختتمت الفعالية بتكريم السفير الياباني والتقاط مجموعة من الصور التذكارية.



الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة



احتفالية جامعة القاهرة باليوم الثقافي الياباني



جامعة القاهرة تحتفل باليوم الثقافي الياباني