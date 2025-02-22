تمسكت بعملها رغم وفاة والدتها.. طبيبة مستشفى أشمون توضح تفاصيل الواقعة

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الدكتورة عائشة محمود محرم أخصائي الأطفال بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، التى تمسّكت باستكمال عملها رغم وفاة والدتها في المستشفى الذي تعمل به.



وتقول الدكتورة عائشة محمود محرم أخصائي الأطفال بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، إن والدتى حضرت مستشفى أشمون العام، يوم الثلاثاء الماضي، تعاني من أزمة قلبية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل المستشفى، وحجزها على الفور بالرعاية المركز إلى أن توفاها الله في تمام الواحدة صباحا وعندما عملت بخبر وفاتها ظللت اعمل بنوبتجيتى في هذا اليوم، وقمت باستدعاء أشقائى لتسلم جثمان والدتى ورفضت ترك المستشفى وأصررت على استكمال النوبتجية، خوفا على الاطفال الموجودين بالعناية .



وتشير الطبيبة ، فى اليوم التالى الاربعاء عقب الانتهاء من عملى ، توجهت على الفور إلى منزل والدى لتوديع والدتى وحضرت معه الغسل وقمت بودعها ، ولو عاد بى الزمن الف مره لن اتردد عن مافعلته ،لاننى اقسمت قسما وهو ان تراعى الله فى عملى وان اعمل مالدى من اجل راحة المرضى .

ونعى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، والدة الطبيبة عائشة محمود محرم أخصائي الأطفال بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر للطبيبة عائشة محرم، التي ضربت مثالا رائعا في الوطنية والوفاء والإخلاص، بإصرارها على أداء دورها الإنساني وواجبها المهني، تجاه المرضى، وتمسكها بـ«نوبتجية» عملها على الرغم من وفاة والدتها في المستشفى الذي تعمل به، مؤكدا أن مصر ستظل عامرة بأبنائها المخلصين، الذين يؤدون واجبهم تجاه وطنهم على الوجه الأكمل، ويضعون ضمائرهم فوق رؤسهم، ويقدمون مصالح المواطنين عن مصالحهم الشخصية.

كانت والدة الطبيبة عائشة محمود محرم، قد حضرت مستشفى أشمون العام، يوم الثلاثاء الماضي، تعاني من أزمة قلبية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل المستشفى، وحجزها على الفور بالرعاية المركز إلى أن توفاها الله في تمام الواحدة صباحا، وكانت الطبيبة نوبتجية في هذا اليوم، وقامت باستدعاء أشقائها لتسلم جثمان والدتها، ورفضت ترك المستشفى وأصرت على استكمال النوبتجية، بالرغم من توفير بديل لها.