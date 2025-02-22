تفاصيل خطة تحويل مدينة جمصة لمدينة سياحية ترفيهية عصرية.. صور

الدقهلية شريف الديب

دخلت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، دائرة الاهتمام للحكومة بشكل كبير بعد إعلان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن خطة تطوير وتجميل مدينة جمصة هو أهم المشروعات التى سوف يتم تنفيذها بالمحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية أن هناك خطط كبيرة على عدد من المستويات من أجل تحويل المدينة إلى أحد المدن الحديثة والتى سوف تجذب السكان.

وقال اللواء مرزوق أنه تم اختيار لجنة تطوير المدينة، ويتم الاجتماع بشكل يومي من أجل الاطلاع والاستماع إلى أفكار التطوير وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح اللواء مرزوق ، أن الخطة الموضوعة لمدينة جمصة هي تقوم بالأساس على تحويل المدينة الي مدينة سياحية ترفيهية عصرية، تتسع للاقامة بها دائما في فصلي الصيف والشتاء تقدم الخدمات المتميزة في كافة القطاعات للرواد والقائمين بها، وأشار إلى ان رفع كفاءة المدينة يتضمن استكمال كافة الخدمات الصحية والتعليمية وانشاء اسواق حضارية بالمدينة، لتكون مناسبة للاقامة بها بشكل دائم واضاف انه تقرر رفع كفاءة وتطوير المشايات المؤدية إلي الشاطئ بطول 7 كيلو متر للتخفيف عن كبار السن والمرضي ورواد المصيف في طريق الذهاب والعودة الي الشاطئ.

و أوضح أنه تم البدء فى انشاء مدرسه للتعليم الاساسي بالشيخ زايد، وذلك لخدمة المنطقة بالكامل لتربك الأسر بالمدينة، وأشار إلى أنه تم استعجال اجراءات طرح المدرسه الثانويه بمدينه جمصه، وذلك للعمل على خدمة أهالي الدقهلية.

وأشار إلى أنه تم استعراض التصميمات التي تم اعدادها لتوسعة وتطوير الكورنيش والاستغلال الامثل لقطع الاراضي التي تم حصرها، ويتم المناقشة لاختيار الأنسب والافضل للمدينة وأكد على أن المدينة واعدة وسوف تمونوفيه فرص استثمارية كبيرة تساعد على تغير كبير فى شكلها.

وتابع أنه يتم عمل الان حملات يومية لرفع كفاءة المدينة، ورفع المخالفات الصلبة، كما أنه تم التنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بحل مشكلة الصرف ببعض المناطق فى المدينة



أعمال النظافة



تحويل مدينة جمصة لمدينة سياحية ترفيهية عصرية



تحويل مدينة جمصة لمدينة سياحية



جانب من أعمال النظافة



جانب من الأعمال