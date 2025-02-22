تعرف على تقسيم الصوم الكبير فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتبت – بتول عصام

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء الصوم الكبير يوم الإثنين المقبل الموافق 24 فبراير الجارى وفقًا للتقويم الميلادى، كما تحتفل الكنيسة بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، إذ يعتبر الصوم الكبير أطول فترة صوم في الكنيسة الأرثوذكسية.

وفي التقرير التالي ننشر تقسيم الصوم الكبير

يشمل الصوم الكبير على ثلاثة أصوام، هما:

- الأربعين المقدسة في الوسط.

- يسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيد للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.

- يعقب ذلك أسبوع الآلام. وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

وتعتبر أيام الصوم الكبير هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن يسوع المسيح قد صامه. وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات. فله ألحان خاصة، فترة انقطاع أكبر، قراءات خاصة، ومردات خاصة، وطقس خاص في رفع بخور باكر، وبالإضافة إلى مطانيات خاصة في القداسات. ولهذا يوجد للصوم الكبير قطمارس خاص. كما أنه تقرأ فيه قراءات من العهد القديم، وهكذا يكون له جو روحي خاص.

