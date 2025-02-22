بتمطر والشمس طالعة.. "الشمس الصغرى" أغرب نوات الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تضرب محافظة الإسكندرية نوة” الشمس الصغرى " والتى تضرب الإسكندرية فى أواخر شهر فبراير بالتزامن مع شهر أمشير " أبو الزعابيب" وموجة قارسة البرودة تضرب البلاد

وتعد نوة "الشمس الصغرى" أغرب نوات الإسكندرية، وسميت بهذا الاسم نظرا لأن الإسكندرية تشهد أجواء النوة مع سطوع الشمس معظم فترات النهار، بعكس النوات السابقة التى كانت تتميز بالسحب الركامية السوداء والتى تؤدى إلى خفوت ضوء النهار، واختفاء سطوع الشمس.

و نوة" الشمس الصغير ى" تستمر 3 أيام فقط وسميت بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى فى فترات تساقط الأمطار، وتهب على الإسكندرية فى منتصف شهر فبراير ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة، معفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من ( بورسعيد - العريش - رفح )، تمتد خفيفة إلى مناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مطروح)، وموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار.



أجواء الشمس الصغرى



أجواء نوة الشمس الصغرى



الشمس ساطعة معظم فترات النهار