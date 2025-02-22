النيابة العامة تذيع فيلما تسجيليا عن استراتيجيتها للتدريب عبر "فيس بوك"

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أذاعت النيابة العامة، منذ قليل، فيلما تعريفيا قصيرا عن استراتيجية النيابة العامة للتدريب 2025 - 20230، الذى تم عرضه خلال قيام المستشار محمد شوقى النائب العام، بإطلاق الاستراتيجية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وتضمن الفيلم التسجيلي أهداف استراتيجية النيابة العامة للتدريب الستة، المتمثلة في:

- تطوير القدرات العملية لأعضاء النيابة العامة

- تفعيل دور المرافعة في تحقيق العدالة الناجزة

- تطوير المستوى الأكاديمي وقدرات البحث العلمي لأعضاء النيابة العامة

- تعزيز دور النيابة العامة في إعداد مأموري الضبط القضائى

- نشر الوعى القانوني

- بناء شركات محلية وإقليمية ودولية للتعريف بالدور الرائد للنيابة العامة المصرية التاريخي.