اليوم السابع
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السبت، 22 فبراير 2025 06:57 م
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النيابة العامة تذيع فيلما تسجيليا عن استراتيجيتها للتدريب عبر "فيس بوك"

السبت، 22 فبراير 2025 05:37 م
النيابة العامة تذيع فيلما تسجيليا عن استراتيجيتها للتدريب عبر "فيس بوك" المستشار محمد شوقى النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أذاعت النيابة العامة، منذ قليل، فيلما تعريفيا قصيرا عن استراتيجية النيابة العامة للتدريب 2025 - 20230، الذى تم عرضه خلال قيام المستشار محمد شوقى النائب العام، بإطلاق الاستراتيجية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وتضمن الفيلم التسجيلي أهداف استراتيجية النيابة العامة للتدريب الستة، المتمثلة في:

- تطوير القدرات العملية لأعضاء النيابة العامة

- تفعيل دور المرافعة في تحقيق العدالة الناجزة

- تطوير المستوى الأكاديمي وقدرات البحث العلمي لأعضاء النيابة العامة

- تعزيز دور النيابة العامة في إعداد مأموري الضبط القضائى

- نشر الوعى القانوني

- بناء شركات محلية وإقليمية ودولية للتعريف بالدور الرائد للنيابة العامة المصرية التاريخي.







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الفيس بوك

استراتيجية النيابة العامة للتدريب

تطوير القدرات

النيابة العامة

المستشار محمد شوقى النائب العام






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