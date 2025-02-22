الملك سلمان: نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل

إيمان حنا

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اعتزازه بذكرى تأسيس الدولة قبل ثلاثة قرون، وهى الذكرى التى تحل اليوم السبت .

وأضاف فى تغريدة له عبر منصة إكس : "نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة، ولازال نهجها راسخاً منذ ذلك الحين، في وطن يتقدم إلى الريادة في مختلف المجالات".

تحتفي المملكة العربية السعودية ، اليوم السبت، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية عام 1139هـ الموافق 22 فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى. وفق "واس" .

تعد ذكرى يوم التأسيس فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسِّير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية، إذ لم تكن دولة وليدة لحظة عفوية بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق رغد العيش للمجتمع وسط تحديات كثيرة، لكن عمق التلاحم الوطني وقوته كان سببًا في تعاقب الدولة السعودية منذ عام 1727م حتى الآن، وصد أي عدوان خارجي أو محاولة لخلخلة النسيج الاجتماعي في الدولة السعودية لتستمر نجاحاتها حتى العهد الميمون على الرغم من الظروف العصيبة التي مرت بها في الماضي.

وتتجسد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية.