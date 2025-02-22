السفير السعودى يهنئ خادم الحرمين بـ "يوم التأسيس"

إيمان حنا

هنأ سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ، صالح بن عيد الحصينى ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية . وفق الحساب الرسمى للسفارة على منصة "إكس" .

وقال السفير السعودى فى تهنئته : " أصالة عن نفسى ونيابة عن منسوبى السفارة لدى مصر، وقنصليتها بالإسكندرية والسويس، أتقدم بأسمى التهانى بهذه المناسبة السامية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالى شموخه فى ظل أمنه واستقراره ورؤية قيادته".

وقد بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس، كما هنأ أيضا عدد من قادة الدول العربية والأجنبية خادم الحرمين وولى العهد بهذه المناسبة من بينهم محمد بن زايد رئيس الإمارات والملك عبدالله الثانى ملك الأردن .

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفى اليوم السبت، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية عام 1139هـ الموافق 22 فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى. وفق "واس" .

وأقيمت العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية احتفاءً بهذه المناسبة ، وتعد ذكرى يوم التأسيس فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسِّير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية، إذ لم تكن دولة وليدة لحظة عفوية بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق رغد العيش للمجتمع وسط تحديات كثيرة، لكن عمق التلاحم الوطني وقوته كان سببًا في تعاقب الدولة السعودية منذ عام 1727م حتى الآن، وصد أي عدوان خارجي أو محاولة لخلخلة النسيج الاجتماعي في الدولة السعودية لتستمر نجاحاتها حتى العهد الميمون على الرغم من الظروف العصيبة التي مرت بها في الماضي.