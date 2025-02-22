الاحتلال يؤخر الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى بسبب مشاورات أمنية

محمد جمال

أخرت إسرائيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعدما أطلقت حركة حماس سراح 6 أسرى إسرائيليين فى غزة اليوم السبت.

وكان من المنتظر أن يبدأ الإفراج عن حوالى 600 أسير فلسطينى عصر اليوم، لكن الإعلام الإسرائيلى أفاد بأن تل أبيب أخرت العملية إلى ما بعد اجتماع أمنى برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاجتماع الأمنى -الذى بدأ مساء اليوم- سيتخذ قرارات بشأن الأسبوع المقبل واستمرار وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن الاجتماع يبحث التزام إسرائيل بالاتفاق واستعادة الدفعة المتبقية من جثامين الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى والانسحاب من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) جنوبى قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث عن عضو بفريق التفاوض الإسرائيلى أن هناك "شكوكا فى إمكانية تمديد وقف إطلاق النار دون تقدم فى المحادثات ومنح أفق لحركة حماس".

وفى وقت سابق، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن الحكومة ستتخذ قرارا بشأن خطوات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد تلك المشاورات الأمنية.

كما نقلت القناة عن مصدر سياسى قوله إن المشاورات هدفها "استعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات".

وقبل الاجتماع الأمني، قال نتنياهو فى بيان مساء اليوم السبت "حتى الآن استعدنا 192 مخطوفا، من بينهم 147 أحياء و45 أموات".

وأضاف أنه "لا يزال هناك 63 مخطوفا فى قبضة حماس"، مؤكدا أن حكومته ملتزمة بمواصلة العمل لاستعادتهم جميعا، الأحياء منهم والأموات.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس: "علينا بذل كل ما فى وسعنا لإعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات"، ولضمان "تدمير حكم حماس فى غزة وعدم تشكيلها أى تهديد".