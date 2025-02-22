افتتاح المؤتمر العلمى السنوى الأول لقسم طب الأطفال بجامعة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الأول لقسم طب الأطفال، تحت عنوان "العودة إلى الطرق العلمية الأساسية والسليمة في التشخيص والعلاج"، الذي نظمته كلية الطب البشري بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، وبحضور أكثر من 200 طبيب من المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد الكلية، والدكتور محمد نصر الدين حمدون، والدكتور خالد عبد العال، وكلاء الكلية، والدكتور عبد الرحيم عبد ربه، رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتور علي أبو المجد، عميد كلية الطب الأسبق والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة سميه هدهود، أستاذ طب الأطفال وعميد كلية التمريض الأسبق، والدكتور أحمد فوزي، نقيب الأطباء، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الأطفال، واللجنة المنظمة، ولفيف من قيادات وزارة الصحة والتأمين الصحي بالمحافظة.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن البحث العلمي والتعاون الأكاديمي هما السبيلان للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وأن إدارة الجامعة تسعى دائمًا لدعم كلية الطب وأقسامها المختلفة لتعزيز هذا النهج. كما أن هذا المؤتمر، الذي يسلط الضوء على أهمية العودة إلى الأساسيات العلمية الصحيحة في طب الأطفال، يعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير.

وقال الدكتور النعماني إن قسم طب الأطفال شهد تطورًا كبيرًا خلال هذا العام، حيث تضاعفت إمكانياته الطبية بشكل ملحوظ، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال. موضحًا أن القسم كان يضم 10 حضّانات فقط، وارتفع العدد ليصل إلى 42 حضّانة، كما زاد عدد أسرة العناية المركزة من 10 إلى 37 سريرًا، فيما ارتفع عدد الأسرة الداخلية والطوارئ من 40 إلى 100 سرير، كما تضاعفت وحدات الغسيل الكلوي للأطفال من 10 إلى 37 سريرًا، مما يعكس التوسع الكبير في قدرات القسم واستيعابه للحالات المرضية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الزيادة تأتي استعدادًا لافتتاح مستشفى شفا الأطفال، هدية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأطفال جنوب الصعيد، والذي سيساهم في مضاعفة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للأطفال، ويعزز دور الجامعة في دعم القطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة للأطفال وفق أحدث المعايير الطبية.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية بين الأطباء، والاطلاع على أحدث الأساليب التشخيصية والعلاجية، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال. حيث تناول المؤتمر أحدث التطورات في تشخيص وعلاج أمراض الأطفال، وشارك فيه نخبة من أساتذة طب الأطفال من جامعة المنيا، وجامعة أسيوط، وجامعة الأزهر بأسيوط، وجامعة سوهاج، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة الأقصر، وجامعة أسوان.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحيم صادق إن فعاليات المؤتمر استمرت على مدار يومين وتضمنت 9 جلسات علمية و3 ورش عمل، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين. وأضاف أن المؤتمر ركز على أمراض حديثي الولادة، وأمراض الجهاز التنفسي والمناعة، وأمراض الكلى والغدد الصماء، والأمراض العصبية، والأمراض النفسية والسلوكية، وأمراض القلب، بالإضافة إلى أحدث أساليب التغذية وأمراض التمثيل الغذائي. كما تضمن ورش العمل موضوعات متقدمة مثل تشخيص أشعة الرنين المغناطيسي على المخ، وقراءة رسم القلب للأطفال، والتعامل مع حالات التنفس الصناعي.