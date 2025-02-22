إعلام القاهرة تنظم الملتقى الدولي الثاني EGICA 2025 لتطوير مناهج الإعلام والاتصال

كتبت – سارة وائل

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الملتقى الدولي الثاني EGICA 2025، والذي يهدف إلى مناقشة استراتيجيات تطوير بحوث ودراسات الاتصال والإعلام في الوطن العربي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج العلمي ومواكبة التطورات البحثية في المجال.





ويتيح الملتقى للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا فرصة المشاركة من خلال:

- بحوث علمية

- أوراق بحثية تتناول إشكاليات واتجاهات حديثة في دراسات الاتصال والإعلام.

- ملصقات علمية (بوسترز)تعكس البحوث والمشروعات البحثية بطرق بصرية وتفاعلية.

- متطلبات أبحاث الماجستير والدكتوراه لتقديم نتائج الدراسات قيد الإعداد.

- بحوث غير مكتملة لطرح الأفكار البحثية والحصول على آراء نقدية بناءة من المختصين.

- روؤى لخبراء في مجال التخصص حضوريا أو عن بعد.



ويعد الملتقى منصة أكاديمية للنقاش العلمي وتبادل الرؤى بين الباحثين، ما يعزز التعاون البحثي ويسهم في تطوير المناهج والأساليب العلمية في دراسات الإعلام والاتصال.