اليوم السابع
Ads
السبت، 22 فبراير 2025 04:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أمريكا تعلن اغتيال وسيم تحسين بيرقدار القيادى بالقاعدة فى غارة على سوريا

السبت، 22 فبراير 2025 02:39 م
أمريكا تعلن اغتيال وسيم تحسين بيرقدار القيادى بالقاعدة فى غارة على سوريا استهداف سيارة بيرقدار
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القادة في منظمة حراس الدين، التابعة لتنظيم القاعدة.

وقالت في بيان اليوم السبت، إن " هذه الغارة الجوية تأتي في إطار التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، إلى جانب الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين في التخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها."

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "سنواصل بلا هوادة ملاحقة التهديدات الإرهابية وتدميرها، بغض النظر عن موقعها، من أجل حماية وطننا وحلفائنا وشركائنا".







مشاركة

أمريكا

وسيم تحسين بيرقدار

سوريا

تنظيم القاعدة






الرجوع الى أعلى الصفحة