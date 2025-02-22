أمريكا تعلن اغتيال وسيم تحسين بيرقدار القيادى بالقاعدة فى غارة على سوريا

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القادة في منظمة حراس الدين، التابعة لتنظيم القاعدة.

وقالت في بيان اليوم السبت، إن " هذه الغارة الجوية تأتي في إطار التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، إلى جانب الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين في التخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها."

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "سنواصل بلا هوادة ملاحقة التهديدات الإرهابية وتدميرها، بغض النظر عن موقعها، من أجل حماية وطننا وحلفائنا وشركائنا".