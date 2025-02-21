26 فرقة فنية دولية ومحلية تقدم عروضها بساحة معبد أبوسمبل.. صور

أبوسمبل - عبد الله صلاح

قدمت فرق الفنون الدولية والمحلية بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون عروضها فى الدورة 12 للمهرجان، بساحة معبد أبوسمبل، فى ليلة تعامد الشمس على وجه رمسيس بقدس أقداس المعبد الكبير.

حضر الحفل المسائى بأبوسمبل، والذى تضمن إقامة عروض فنية بجانب أوبرت الشمس، وسط عدد كبير من الضيوف الأجانب والزائرين المصريين، بجانب تواجد مسئولى الآثار والثقافة.

وانتقلت فرق الفنون لمنطقة السوق بوسط مدينة أبوسمبل، لإقامة الحفل المسائى والذى حضره، اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ومدير أمن أسوان، ومسئولى الثقافة، وسط حضور مئات المواطنين من الرجال والنساء والأطفال، لمشاهدة عروض الفرق الفنية الدولية والمحلية.



ويختتم مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون دورته 12 بمدينة أبوسمبل، مساء اليوم، وصباح غدا السبت، تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس، بمشاركة 26 فرقة فنية تضم 14 دولة أجنبية وعربية وهى دول الهند ، والصين ، وصربيا ، وبولندا ، وبنما ، وليتوانيا ، واليونان ، وسيرلانكا ، وكولومبيا ، وسلوفاكيا ، والتشيك ، وتونس ، والجزائر ، وفلسطين ، فضلاً عن 12 فرقة مصرية وهى أسوان ، وأسيوط ، وكفر الشيخ ، والأنفوشى ، والعريش ، وتوشكى والوادى الجديد ، والشرقية ، ومطروح ، وبورسعيد ، بالإضافة إلى فرقتى التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



جانب من الاحتفال



