وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ المرافق والطرق بالمنطقة البديلة "شمس الحكمة"

كتب أحمد حسن

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق والكهرباء بالمنطقة البديلة "شمس الحكمة" لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك في إطار سرعة تنمية منطقة رأس الحكمة، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، لسير العمل بعدد من المشروعات التنموية بإقليم الساحل الشمالي الغربي، حيث وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد مع التأكيد على جودة التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة.



متابعة تنفيذ مدينة شمس الحكمة



وفي هذا الإطار، أجرى المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال المرافق بالمنطقة البديلة "شمس الحكمة" من رصف الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، يرافقه المهندس محمد عبد السلام، نائب رئيس الجهاز، والمهندس بدوي السيد، مدير عام المساحة، والمهندس أمير حسن، معاون رئيس الجهاز.



متابعة مسؤولوا وزارة الإسكان لمدينة شمس الحكمة



وشملت الجولة، المرور على أعمال تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف للأراضي البديلة بقطاعات (A – B - C) بالمرحلة العاجلة، بجانب المرور على تنفيذ شبكات الكهرباء بنفس المنطقة ومتابعة موقف تنفيذ مدرسة رأس الحكمة.



أعمال مرافق مدينة شمس الحكمة





وفي هذا الإطار، قام المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي (القطاع الثالث) بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات السياحية الجاري تنفيذها، ومنها مشروع باحدى القرية السياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحل، للتأكد من مدى مطابقة الأعمال المنفذة بالموقع العام المعتمد، وكذا مطابقتها للترخيص الصادرة للمشروع من جهاز الساحل الشمالي (القطاع الثالث).



متابعة وزارة الإسكان تنفيذ مشروع سياحي بالساحل الشمالي



وشدد رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي، على تنفيذ البرنامج الزمني المحدد للمشروع بشكل منتظم وبأسرع وقت ممكن ودفع معدلات التنفيذ بالموقع.



وخلال الجولة، تبين أن الشركة قامت بتنفيذ عدد من المنشآت السكنية والخدمية لمراحل المشروع بمعدلات زمنية متسارعة طبقاً لمحضر التنسيق الذي تم بين الجهاز والشركة لإسراع المعدلات الزمنية للمشروع حيث صدر للمشروع نحو 454 رخصة مبان وجارٍ استصدار نحو 155 رخصة لباقي المشروع.



تطوير الطرق بمدينة شمس رأس الحكمة



وأكد رئيس الجهاز دعم طلب الشركة ضم الجزء الجنوبي للقرية أو تعديل القرار الوزاري لإنشاء فندق ووحدات فندقية بشكل عاجل وذلك طبقاً لتوجهات الدولة للتنمية السياحة المستدامة بالساحل الشمالي الغربي وفقا للاشتراطات البنائية بالساحل الشمالي.



وفي سياق آخر، قال المهندس حسام الدين عبده محمد، إنه تم تنفيذ حملات إزالة للإشغالات والتعديات على الأراضي تحت ولاية الجهاز بمنطقة أم الرخم ومنطقة وادي الرمل ومنطقة القصر بمطروح، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير وبمشاركة المقدم محمد مخيمر، وباقي قوات شرطة التعمير للساحل الشمالي.



تنفيذ الأعمال الإنشائية بمدينة شمس الحكمة





ذكر حسام الدين عبده محمد، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة بالمناطق المذكورة، موجهاً برصد جميع المخالفات وإزالتها في مهدها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.