ورش فنون تشكيلية ومحاضرات توعوية وثقافية لأطفال وشباب الأقصر بقصور الثقافة

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر، تنظيم لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات، حيث أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية رسم نفذتها شيرين محمد بمشاركة أطفال رواد القصر، أوضح أحمد حسن مدير القصر خلالها، أن الورشة تهدف إلى تنمية مهارات الرسم عند الأطفال، كما نفذ القصر ورشة مشغولات يدوية تطريز نفذتها أسماء أحمد.

ونظمت مكتبة ثقافة النمسا يوم ثقافي مفتوح متنوع لرواد المكتبة تضمن محاضرة بعنوان "المياه أمانة" تحدث فيها محمد إمام محمد أخصائي ثقافى عن وصايا الكتاب والسنة النبوية الحفاظ على المياه وأهمية، وما يجب أن نفعله في حياتنا اليومية ترشيداً لاستهلاك المياه، واتجاه الدولة فى استخدام أساليب الزراعة الحديثة، وتطوير نظم الرى.

كما تم عمل ورشة حكى بعنوان "الشمس وبناتها الثلاث " تأليف منى جامع سردتها وفاء السيد متناولة أهمية الشمس للإنسان والحيوان والبنات، كما أدارت هبه زكى محمد أمينة المكتبة مسابقة ثقافية تناولت أسئلة ثقافية ودينية وتاريخية وتم تكريم الفائزين، واختتم اليوم الثقافى بورشة رسم نفذتها كريمة الدسوقى.

واستمرار الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أقيم قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "متزعليش يا مصر"، وأقيمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية مسابقة ثقافية أعدتها وردة حسن بمشاركة رواد المكتبة، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها بسنت سيد، وعقدت مكتبة ثقافة الضبعية الفرعية محاضرة "التخطيط الجيد للمشروعات الصغيرة" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن مفهوم التخطيط وأهميته، والمشروعات الصغيرة ودورها فى الاقتصاد الوطنى، وأهمية التخطيط الجيد للمشروعات الصغيرة.



جانب من ورش الفنون التشكيلية بقصور ثقافة الأقصر



محاضرات توعوية وثقافية لأطفال وشباب الأقصر بقصور الثقافة