نقابة المهندسين تعقد ندوة حول إعادة إعمار غزة بحضور إبراهيم محلب.. الأحد

كتبت آية دعبس

كشف المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، المنسق العام للجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة المُشكلة بالنقابة، إطلاق اللجنة لأولى فعالياتها يوم الأحد المقبل، وذلك من خلال عقد ندوة متخصصة تحت عنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، وذلك بحضور المهنس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية، الدكتور شاكر المرقبي وزير الكهرباء السابق، واللواء أحمد عابدين رئيس لجنة النقابة لإعادة إعمار غزة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

وأوضح الكسار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تتضمن الندوة عدة حلقات نقاشية حوارية، حول إعادة الإعمار والتخطيط والسكن والبنية التحتية والطاقة، وخطط لإعادة إعمار قطاع غزة، وتجارب للسكن السريع، فضلا عن التعامل مع المباني المتأثرة انشائيا وطرق إعادة البناء، وإعادة التدوير، وذلك بمشاركة العديد من المهندسين الاستشاريين في التخصصات المختلفة، ورؤساء النقابات الفرعية.

وأشار المنسق العام للجنة إعمار غزة، إلى أن اللجنة تستهدف من عقد تلك الفعاليات الوصول إلى آليات واضحة وصريحة لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الدولة والجهات المعنية، من خلال الدراسات الهندسية، فضلا عن استعراض بعض تجارب الدول الأخرى التي أعادت الإعمار في وجود سكانها دون تهجير.