نائب رئيس جامعة المنصورة: مركز الحفريات الفقارية الوحيد من نوعه بالشرق الأوسط

الدقهلية – سارة الباز

المركز له العديد من الإنجازات العالمية آخرها اكتشاف حفرية للحيوانات المفترسة ما قبل التاريخ

مركز الحفريات الفقارية يعلن اكتشاف منصوراصورس منذ حوالى 5 سنوات مضت

صرح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث في تصريحات خاصة لليوم السابع بأن مركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم بجامعة المنصورة هو المركز الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، وله العديد من الإنجازات العالمية آخرها اكتشاف حفرية للحيوانات المفترسة ما قبل التاريخ التي كانت تعيش في غابات مصر قبل نحو 30 مليون عام، وسبقها إعلان اكتشاف منصوراصورس منذ حوالى 5 سنوات مضت، وكان اكتشافا عالميا كبيرا أيضا.

وأضاف "غلوش" بأن اكتشاف الحفرية الأخيرة غير في هيكل الترتيب الجينى نفسه، الذى كان موجودا من حوالي 120 عاما، والذي كان الاعتقاد فيه بأنه ينتمي للجنس الأوروبى، لكن بالاكتشاف الجديد أصبح انتماؤه للجنس المصري؛ لذلك فهو إنجاز عالمي، وبالطبع الورقة البحثية المنشورة في المجلة العلمية الدولية المتخصصة تضيف لجامعة المنصورة، وتبين بأن الجامعة لا تهتم فقط بالبحث العلمي، بل لها أيضا اكتشافات علمية مميزة على المستوى الدولى.

وقدم التهنئة للدكتور هشام سلام، مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، وللدكتورة شروق الأشقر، الباحثة الرئيسية، وصاحبة الاكتشاف، متوقعا مزيدا من الاكتشافات للمركز خلال عام 2025 بإذن الله.

جدير بالذكر أن مركز الحفريات بجامعة المنصورة هو أول مركز متخصص للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية، التي يرجع عمرها عشرات بل مئات الملايين من السنين، ومنها حفريات السلاحف والديناصورات والقردة والحيتان والتماسيح والأسماك والقوارض، ومختلف الكائنات الفقرية، ويهتم المركز بدراسة التراث الطبيعي للحفريات الفقارية، وتمكن فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية أخيرا بقيادة الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات، وعالم الحفريات بجامعة المنصورة، والجامعة الأمريكية، من اكتشاف وتسمية جنس جديد من الثدييات المفترسة "باستست"، و "سخمت"، التي عاشت في مصر قبل 30 مليون عاما، وإعادة تسمية جنس آخر مُكتشف منذ 120 عامًا، وذلك بعد نشر البحث في مجلة «الحفريات الفقارية الدولية» للباحثة شروق الأشقر، المؤلف الرئيسي للبحث المنشور.



أثناء الاكتشاف



اكتشاف جامعة المنصورة



اكتشاف مركز الحفريات



اكتشافات مركز حفريات المنصورة



الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة



د. شروق الأشقر