محلل سياسى سعودى: مصر تبذل جهوداً مضنية لصياغة مبادرة تحقن الدم الفلسطينى

كتبت ـ إيمان حنا

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودى مبارك آل عاتى؛ لـ"اليوم السابع"، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت بدور محورى في غزة من خلال سعيها الدؤوب والجهود المضنية لصياغة مبادرة عربية لحقن الدم الفلسطينى ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة إعمار غزة بأيادٍ فلسطينية وبتمويل عربى والدول المانحة والصناديق الدولية.

أضاف آل عاتى، قائلاً، إن الدورالمصرى يأتى انطلاقا من إدراك مصر وتحملها لمسؤليتها تجاه الأمن القومي العربي وتجاه أمن الدول العربية بالتنسيق من السعودية والأردن، وهذا يؤكد على قدرة الدول العربية الفاعلة في الإقليم على قيادة الأمة العربية إلى بر الأمان والاستقرار وحفظ الحقوق العربية وذلك كله من خلال خلق موقف عربى موحد إزاء القضايا المهمة والمصيرية بالمنطقة .

ومن جهة ثانية؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذى يوافق غدا السبت؛ قال آل عاتى، إن ما حققته المملكة العربية السعودية منذ يوم التأسيس حتى الآن يؤكد أن خطواتها مبنية على أسس راسخة ورؤى محددة وليست وليدة اليوم بل امتدت لسنوات عديدة ؛ وتتزامن ذكرى يوم التأسيس مع أحداث إقليمية ودولية أبرزت دور المملكة كقوة سياسية واقتصادية ضاغطة على الساحتين الإقليمية والدولية ؛ وقد حققت المملكة نموا اقتصاديا كبيرا عبر رؤية 2030 وجعلتها فى مصاف الدول العشرين الكبرى على مستوى العالم. وحرصها على ترسيخ السلام ونشر ثقافة فى ربوع العالم .