محافظ سوهاج يتفقد معرض أهلا رمضان بحى الكوثر ويتابع التوسعات الجديدة بالموقف

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، معرض أهلا رمضان بحي الكوثر، بحضور فريدة سلام رئيس الحي.

ويعد المعرض واحداً من 16 معرض أعلن محافظ سوهاج عن افتتاحها بمختلف مراكز المحافظة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية، بأسعار مخفضة للمواطنين طوال الشهر الكريم.

و أكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لهذه المعارض لضمان توافر كافة السلع الضرورية، مشدداً على ضرورة التزام العارضين بالتخفيضات المقررة لضمان استفادة جميع المواطنين، موجها بتوفير ثلاجة لعرض المجمدات، ومنفذا لبيع اللحوم البلدي داخل المعرض.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المعارض تأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.

كما قام المحافظ، خلال الجولة بحي الكوثر، بمتابعة سير العمل بموقف الكوثر الحضري الجديد، واطلع على أعمال التوسعات بالموقف، والتى سوف تتيح تواجد سيارات أجرة إضافية لنقل الطلاب والعاملين بالمنطقة الصناعية، إلى مراكز المراغة، وطهطا، وطما، وجرجا، بالإضافة إلي توفير خطوط نقل إلى محافظات أسيوط، وقنا، والأقصر لتلبية احتياجات مختلف المواطنين.

ووجه "سراج" خلال زيارته للموقف، بضرورة رصف التوسعات الجديدة، وتشجير الموقف، ودهان الأسوار على أن يتم الإنتهاء من هذه الأعمال فى موعد لا يتجاوز أسبوع، كما وجه بتوفير خدمة مرور ثابتة بالموقف لإحكام الرقابة على حركة السيارات



ومن جانب آخر، حرص المحافظ على لقاء المواطنين من أهالي حي الكوثر، والقرى المجاورة واستمع إلى مطالبهم ، موجها بمتابعة تلك المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الفورية لها.

وتضمنت جولة المحافظ بحي الكوثر تفقد مقابر أخميم الجديدة، للوقوف على الوضع العام وتوفير كافة سبل الدعم والراحة للمواطنين، ووجه بتمهيد ورصف الطرق الداخلية، ورفع كفاءة مستويات النظافة، والإنارة، وإزالة التراكمات من على جوانب الطرق.