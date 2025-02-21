متحدث وزارة الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الخازندارة

كتب وليد عبد السلام

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميدانى على المنشآت الطبية فى جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة القاهرة، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفى الخازندارة العام، ومستشفى حلوان العام، وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أى قصور فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى الخازندارة العام حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور على قسم الكلى وجود عطل فى مصعد القسم، وتم التوجيه بسرعة إصلاح المصعد للتخفيف على المرضى، والتأكيد على ضرورة توفير جهاز كمبيوتر لمنظومة الكلي، كما تلاحظ وجود غرفة عمليات مجهزة بالكامل وغير مفعلة، وتم تفعيلها أثناء المرور.

وأضاف عبدالغفار أن الفريق أوصى بتفعيل الصيدلة الإكلينيكية فى الفترة المسائية، وزيادة استغلال غرف العمليات، وإصلاح كراسى الغسيل الكلوي، إلى جانب التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير فى قسمى «الأسنان والمغسلة».

واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق أشاد بأداء وجهود الفريق الطبى فى قسم الأطفال المبتسرين، حيث تم التواصل مع المديرية للتوصية بعمل مكافآة تشجيعية للمتميزين، كما تبين وجود جهاز أشعة راكد، وتم التوجيه بتوزيع الرواكد على الأماكن الأكثر احتياجا.

وأوضح «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته التفقدية بالمرور على مستشفى «حلوان العام» وتفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور وجود أطباء أشعة ذو خبرة وتوافر جهاز أشعة ماموجرافى الخاص بمبادرات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويتم تحويل المرضى لمستشفيات أخرى، وتم التوجيه بسرعة تشغيل الجهاز وتدريب الأطباء على الجهاز.

وأضاف عبدالغفار أنه تبين عدم التزام الفريق الطبى فى قسم الرعاية المركزة، بسياسات ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وتم التوجيه بتدريب الفريق الطبى على السياسيات، كما تلاحظ وجود مخزن أجهزة جديدة داخل الحضانات، ووجود مستلزمات زائدة عن معدل الاستهلاك، وتم التوجيه بتوزيع الرواكد على الأماكن الأكثر احتياجاً، وتم التنبيه بصرف الطلبيات طبقا لمعدل الاستهلاك.

ولفت عبدالغفار إلى أنه تلاحظ عدم تشغيل جهاز الحقن الخاص بجهاز الأشعة المقطعية لعدم توافر صبغات، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية لسرعة إمداد المستشفى بالصبغات، كما تلاحظ احتياج المستشفى لجهاز تحليل غازات دم، وجهاز أوتوكلاف للمعمل، وتم التوجيه بحصر الاحتياجات وإرسالها للجهات المختصة لسرعة توفيرها، كما تم التوجيه بتوفير كراسى انتظار بمحيط العيادات الخارجية.

وذكر عبدالغفار أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية فى الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.