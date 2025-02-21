كونا: أمير الكويت يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى اللقاء الأخوى مع الرئيس السيسى وملك الأردن

إيمان حنا

غادر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق له الدولة، اليوم الجمعة، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة فى اللقاء التشاوري الأخوى الذى يعقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملك عبدالله الثانى ملك الأردن. وفق وكالة الانباء الكويتية .

كان فى وداع أمير الكويت بالمطار كل من ولي العهد الكويتى الشيخ صباح الخالد و الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله .

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قد أوردت خبرا أمس الخميس ، بأن الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى وقادة مجلس التعاون الخليجي يشاركون في لقاء أخوي غير رسمي، بدعوة من ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أضافت أن اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة وتسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر والأردن.