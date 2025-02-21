كامل أبو على: لدينا أزمة فى المطارات ولابد من معالجتها

ماجد تمراز

قال رجل الأعمال والمستثمر السياحى كامل أبو على، إن المطارات اليوم في مصر بها أزمة تعود لأكثر من 12 عاما، حيث إن مساحتها صغيرة، ولا يوجد بها الخدمات المطلوبة لإرضاء السائح.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، عبر قناة "ON"، والتي يقدمها الخير السياحى والكاتب الصحفى مصطفى النجار، من المتحف المصرى الكبير: "حتى اليوم نعمل بنظام ملء الكارت أثناء دخول المطار، على الرغم من أن كل مطارات العالم تقريبا قام بإلغائه".

وتابع: "تلك المنظومة تحتاج لعلاج، حتى نكون فخورين به، وأي دولة في العالم مطاراتها أصبحت مزارات".

أعرب رجال أعمال ومستثمرون فى مجال السياحة عن انبهارهم بالمتحف المصري الكبير، خلال حلقة "المواجهة"، عبر قناة "ON"، والتي يقدمها الخبير السياحى والكاتب الصحفى مصطفى النجار.