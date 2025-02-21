اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2025 10:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

كامل أبو على: لدينا أزمة فى المطارات ولابد من معالجتها

الجمعة، 21 فبراير 2025 09:53 م
كامل أبو على: لدينا أزمة فى المطارات ولابد من معالجتها رجل الأعمال والمستثمر السياحى كامل أبو على
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رجل الأعمال والمستثمر السياحى كامل أبو على، إن المطارات اليوم في مصر بها أزمة تعود لأكثر من 12 عاما، حيث إن مساحتها صغيرة، ولا يوجد بها الخدمات المطلوبة لإرضاء السائح.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، عبر قناة "ON"، والتي يقدمها الخير السياحى والكاتب الصحفى مصطفى النجار، من المتحف المصرى الكبير: "حتى اليوم نعمل بنظام ملء الكارت أثناء دخول المطار، على الرغم من أن كل مطارات العالم تقريبا قام بإلغائه".

وتابع: "تلك المنظومة تحتاج لعلاج، حتى نكون فخورين به، وأي دولة في العالم مطاراتها أصبحت مزارات".

أعرب رجال أعمال ومستثمرون فى مجال السياحة عن انبهارهم بالمتحف المصري الكبير، خلال حلقة "المواجهة"، عبر قناة "ON"، والتي يقدمها الخبير السياحى والكاتب الصحفى مصطفى النجار.







مشاركة

المتحف المصرى الكبير

المواجهة

الاثار

الاستثمار

رجال اعمال

السياحة






الرجوع الى أعلى الصفحة