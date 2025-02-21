اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى بعدد من مناطق حى غرب المنصورة غدا لإجراء الصيانة

الجمعة، 21 فبراير 2025 04:39 م
فصل التيار الكهربائى بعدد من مناطق حى غرب المنصورة غدا لإجراء الصيانة التيار الكهربائى
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن المختلفة بنطاق حى غرب المنصورة؛ لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة، والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها غدا السبت هي: شارع المدشات خلف الأمن المركزي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء، وذلك حتى يساعد المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل، والاستعداد المسبق.

 







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