ضبط وإعدام 245 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت حملة مشتركة، بعد المرور على 27 كيانا تجاريا بمنطقة طريق السادات بمدينة أسوان، من ضبط وإعدام 245 كيلو جراما من الأغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مع تحرير 4 محاضر مخالفة لقانون 181 لجهاز حماية المستهلك، وتحرير مذكرات لغلق بعض المحلات غير المرخصة، والتنبيه على الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شارك في الحملة، جهاز حماية المستهلك وإدارة التراخيص والحوكمة ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وقسم تراخيص المحلات، وشرطة المرافق، وإدارة الإعلانات بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكرى السلع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لانضباط حركة البيع والشراء، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية.



حملة تفتيشية



جانب من الحملة بأسوان