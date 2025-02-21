شرطة الاحتلال الإسرائيلى تستدعى أمين سر حركة "فتح" فى القدس للتحقيق

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استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أمين سر حركة "فتح" في القدس المحتلة شادي مطور، للتحقيق.



ويتعرض المطور وأسرته لجملة من التضييقات ومنع من السفر، وهو أسير سابق، تمنعه سلطات الاحتلال من دخول الضفة الغربية بقرار عسكري منذ ستة أعوام، ويجدد بشكل دوري.



في سياق متصل ، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الجمعة، فلسطينيا، وداهمت عدة منازل بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل، منها المدخل الجنوبي، بالبوابات الحديدية، والسواتر الترابية، وشددت من اجراءاتها القمعية والعسكرية على حارات البلدة القديمة عبر الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.