دعم 700 امرأة معيلة بمشروعات صغيرة بالمجتمعات الصحراوية فى مطروح

مطروح – حسن مشالي

ينفذ مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد )، الذي بتضمن العديد من المحاور التنموية من بينها دعم المرأة المعيلة من خلال توفير مشروعات صغيرة مدرة للدخل لـ 700 سيدة، مثل أبراج الحمام وتربية الحيوانات، خاصة الأغنام والماعز، وغيرها، وتوفيرها إضافة إلى الأعلاف مجاناً، مع تقديم التدريب على إدارة المشروعات المقدمة وتنميتها وتحقيق أكبر عائد منها.

ويأتي تنفيذ مشروع " برايد " بتمويل من الحكومة المصرية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، من أجل تنمية وتحسين المستوى المعيشي لسكان المناطق الصحراوية، بداية من مدينة الضبعة شرقاً وحتى السلوم غرباً.

وأكد المهندس الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح المدير التنفيذي لمشروع برايد، أن المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات ودعم المرأة المعيلة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة، مما يسهم في تحسين دخلها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، في إطار المعايير التي وضعتها إدارة تنمية المرأة بالمركز.

كما يتضمن المشروع، عقد عدد من الدورات التدريبية، تهدف إلى تحسين الإنتاج، وزيادة فعالية هذه المشروعات، حيث سيتلقى المشاركون التدريب اللازم، لتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة لتمكينهم من إدارة مشروعاتهم بشكل أفضل وتحقيق عوائد مالية أكبر.

وأضاف مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أنه تم توفير التوعية البيطرية، من خلال فريق العمل بمشروع تعزيز القدرة على المواءمة، مما يساعد السيدات في فهم كيفية العناية بالحيوانات وتحسين إنتاجيتها، وبالتالي زيادة دخل الأسرة.

وأشار " الأمير " إلى أن هذا المشروع، يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتوفير الفرص الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن يُحدث هذا المشروع تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في حياة العديد من الأسر بالمجتمعات الصحراوية، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.