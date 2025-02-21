حيوان مجهول فى بورسعيد.. هدوء الأوضاع بعد حالة من الذعر واستمرار البحث

بورسعيد - محمد عزام

شهدت مدينة بورفؤاد حالة من الهدوء النسبي بعد انتشار أنباء عن ظهور حيوان مجهول، أثار مخاوف الأهالي خلال الساعات الماضية.

وأكدت الجهات المعنية أنه لم يتم تسجيل أي حوادث متعلقة بالحيوان حتى الآن، فيما تواصل فرق البحث عمليات التمشيط في المناطق المحتملة لوجوده.

وطمأنت الأجهزة التنفيذية سكان المدينة بأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات البيئية والأمنية، لضمان السيطرة على الموقف والتأكد من خلو المنطقة من أي تهديد، كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية في متابعة التطورات.

يُذكر أن فرق البحث تعمل على مدار الساعة، مع الاستعانة بخبراء في الحياة البرية لتحديد طبيعة الحيوان واتخاذ الإجراءات المناسبة.



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