حيوان غريب يثير الذعر فى بورسعيد.. ورئيس مدينة بورفؤاد يطمئن المواطنين (صور)

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، مساء أمس الخميس، جهود الأجهزة التنفيذية في رفع حيوان "ايجوانا" نافق بنطاق شارع جمال عبد الناصر.

تلقى مركز عمليات المدينة بلاغاً بوجود حيوان نافق بشارع جمال عبد الناصر مسبباً الذعر للمواطنين، وانتقلت الجهات المعنية لموقع البلاغ.

طمأن رئيس مدينة بورفؤاد أهالي المدينة أثناء تفقده موقع البلاغ، حيث رافقه كلاً من محمد درويش مدير إدارة الإشغالات، أحمد بدوي مدير إدارة العلاقات العامة، محمد المنصوري من العاملين بإدارة الأزمات والحد من المخاطر، مشيراً إلى قيام الأجهزة التنفيذية برفع كافة المخلفات من الطريق بالتنسيق مع إدارات تحسين البيئة والنقل الميكانيكي، عقب قيام بعض المواطنين بنشر عدة مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لحيوان مجهول بمحيط الدائرة الجمركية بشارع جمال عبد الناصر.

أوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من رفع كافة المخلفات بواسطة كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين.



حيوان الايجوانا