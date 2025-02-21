حسام الشاعر: الساحل الشمالي به 3 آلاف غرفة سياحية فقط

ماجد تمراز

قال حسام الشاعر رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أسرع نمو سياحي يمكن تحقيقه في الساحل الشمالي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، عبر قناة "ON"، والتي يقدمها الخير السياحى والكاتب الصحفى مصطفى النجار، من المتحف المصرى الكبير: "يمكنني أن أضع هدف وصول عدد السائحين من 5 إلى 7 ملايين في الساحل الشمالي". وتابع: "حاليا لدينا 3 آلاف غرفة فقط في الساحل الشمالي".

أعرب رجال أعمال ومستثمرون فى مجال السياحة عن انبهارهم بالمتحف المصري الكبير، خلال حلقة "المواجهة"، عبر قناة "ON"، والتي يقدمها الخبير السياحى والكاتب الصحفى مصطفى النجار.